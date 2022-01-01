ФОТО: Состоялось торжественное открытие Пражского Прайда

Вчера в шесть часов вечера в Праге состоялось открытие 12-го фестиваля Prague Pride. Фестиваль начался с концертов и программы в Pride Village на Стрелецком острове.

Кульминацией фестиваля станет парад в субботу, 13 августа.

Источник: prazska.drbna.cz

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