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ФОТО: Состоялось торжественное открытие Пражского Прайда

ФОТО: Состоялось торжественное открытие Пражского Прайда

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anastasiia-kn
09 августа
13:30
241
Вчера в шесть часов вечера в Праге состоялось открытие 12-го фестиваля Prague Pride. Фестиваль начался с концертов и программы в Pride Village на Стрелецком острове.

ФОТО: Состоялось торжественное открытие Пражского Прайда

Кульминацией фестиваля станет парад в субботу, 13 августа.

Источник: prazska.drbna.cz

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