Еще не все иностранные туристы «вернулись» в Прагу. Зато чешских стало больше

Во втором квартале этого года, по данным Чешского статистического управления, в столице находилось 1,6 млн туристов, что более чем на полмиллиона меньше, чем до начала пандемии в 2019 году. Иностранцев стало меньше, но количество чешских туристов, наоборот, увеличилось, причем более чем на сто тысяч.

Чешское статистическое управление опубликовало на своем веб-сайте данные о внутренних и иностранных туристах, которые останавливались во втором квартале этого года в пражских отелях, гостиницах, хостелах и т.п. Несмотря на то, что цифры значительно выросли по сравнению с прошлым разом, Прага восстановила прежнее количество только чешских туристов — их даже стало больше на сто тысяч.

За апрель, май и июнь в пансионаты, гостиницы и кемпинги столицы прибыл 1 179 701 иностранный турист. В прошлом году их было всего 252 000, а в 2019-м — 2 157 094. Количество посетителей из Чехии превысило даже доковидные цифры, а в этом году столицу посетили более 430 000 человек. В 2019 году их было более 317 тысяч.

Большинство иностранных туристов составляли немцы, аналогично и в других частях республики — более 500 тысяч, далее следуют словаки (почти 230 тысяч) и поляки на третьем месте (165 тысяч). Статистическое управление упомянуло о проблеме с подсчетом приезжающих из Украины. Не во всех случаях владельцы жилья для туристов могли четко сказать приехал ли украинец в качестве туриста или беженца.

Источник: prazska.drbna.cz

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