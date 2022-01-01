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Пражский район Карлин значительно изменился после наводнения, его ждет дальнейшее развитие

Пражский район Карлин значительно изменился после наводнения, его ждет дальнейшее развитие

Партнер рубрики:
Kochy
10 августа
11:15
351
За 20 лет после разрушительного наводнения пражский Карлин значительно изменился, новое строительство привлекло компании, магазины и услуги, а также изменило состав населения. Как сообщил ЧТК пресс-секретарь городского Института планирования и развития (IPR) Марек Ваха, наибольшее строительное развитие коснулось территории вокруг Влтавы, где также запланировано еще одно крупное строительство, и город также хочет построить там большой парк.

Пражский район Карлин значительно изменился после наводнения, его ждет дальнейшее развитие

Первоначально здесь жил промышленный и рабочий класс, после наводнения Карлин превратился в район офисов и элитного жилья. Несколько домов пришлось снести после наводнения, многие жильцы были выселены и так и не вернулись. Это вместе с новым строительством ускорило преобразование района и привело к изменению социального состава жителей. Цены на жилье в Карлине сейчас находятся на уровне самых привлекательных пражских районов, таких как Винограды, Летна или Дейвице.

После наводнения вдоль Роганской набережной выросло несколько больших офисных зданий, и этой возможностью воспользовались и застройщики жилых домов. «Самое большое развитие происходит в районе острова Роган», — сказал Ваха. Он добавил, что все еще в значительной степени неиспользуемый участок у реки ожидает дальнейшего развития в ближайшие годы, которое будет включать создание парка от наводнений и восстановление слепого рукава Влтавы, который станет частью защиты от наводнений. В прошлом году компания Sekyra Group начала строительство нового района с тысячами квартир на Роганском острове.

Ряд бывших промышленных зданий получил новое применение, например, культурная сцена Forum Karlín начала действовать на месте зала ČKD Dukla в 2014 году. Эта тенденция началась еще до наводнения, когда в 2001 году путем реконструкции заводского здания было создано административное здание Corso Karlín. Наводнение также разрушило историческое здание Музыкального театра Карлин, которое вновь открылось после реконструкции в 2006 году.

Внутренний двор Карлинских казарм также служит культуре, но они все еще ищут постоянное применение. По последней информации, город должен забрать их у государства и там можно будет построить квартиры. Еще один до сих пор неиспользованный исторический памятник в Карлине – это обширная территория Инвалидовны, которая некоторое время назад была передана Институту национальных памятников и готовится к реконструкции. Прага 8 отремонтировала Карлинскую площадь в 2015 году, и в настоящее время муниципалитет завершает строительство нового пешеходного и велосипедного пешеходного моста, который соединит Карлин с Голешовице через остров Штванице.

Преобразование района за последние 20 лет также имеет своих критиков, по мнению которых оно является примером так называемой джентрификации, т.е. вытеснения старых жителей новым, более богатым социальным классом. По мнению критиков, город также излишне оставлял участки в частную собственность после наводнения и тем самым отказывался от возможности эффективно контролировать развитие района.

Источник: stavebni-forum.cz

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