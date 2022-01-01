Cкандал из-за украденной картины Кандинского. Чешская полиция арестовала шантажистов при передаче денег в отеле Хилтон

Это был экспонат, которым очень гордилась Национальная галерея. Но в итоге картина «Круг и пятно» известного русского художника Василия Кандинского стала предметом разборок и, по мнению полиции, даже шантажа, закончившегося лишь в октябре прошлого года. Благодаря скрытому присутствию полиции при передаче денег в пражском отеле Хилтон картину удалось вернуть владельцу.

Работа, датированная 1929 годом была куплена на аукционе в Стокгольме в 2016 году семьей украинского бизнесмена Андрея Адамовского. Затем семья выставила картину с оценочной стоимостью не менее 181 миллиона крон в Национальной галерее.

В 2019 году Адамовский хотел продать её, так как нашел покупателя, который предложил 10 миллионов долларов (примерно 240 миллионов крон). Однако владелец обнаружил, что картина пропала и что галерист Ян Тржештик, который взял все заботы о картине на себя, забрал ее и передал бизнесмену Павлу Киллару в декабре 2018 года.

«Давление на психику и угрозы»

Тржестик якобы задолжал ему более двадцати миллионов крон по разным кредитам, которые Киллар настойчиво потребовал назад. По данным полиции, в качестве компенсации Тржестик и передал ему вышеупомянутую картину.

Однако Тржештик, которого следователи обвинили в возможном мошенничестве с картиной в феврале прошлого года, утверждает, что передал работу Киллару «под давлением и угрозами», потому что истекал срок его долга. Кроме того, согласно показаниям, он предупредил Киллара, что работа ему лично не принадлежит и что он всего лишь выставил её от имени владельца.

По данным полиции, Киллар впоследствии формально передал долг Тржестика и картину своему деловому партнеру из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Тем не менее работу он и далее хранил у себя.

Впоследствии семья Адамовых подала заявление о возбуждении уголовного дела в полицию. После этого с ними связался адвокат Мартин Доуха, который должен был представлять вышеупомянутого бизнесмена из ОАЭ и Киллара, и предложил вернуть картину, если они покроют задолженность Тржештика.

Вышеупомянутый адвокат встретился с представителем семьи 13 августа прошлого года и, по данным полиции, потребовал более 17,5 миллионов крон, чтобы вернуть картину. Через три дня Доуха увеличил требования примерно на 80 тысяч крон с условием, что если они не заплатят до 15 сентября, то цена вырастет еще больше.

Семья пошла на условия шантажа

Опасаясь, что они никогда больше не увидят свою собственность, украинские олигархи в конце концов согласились. По словам Адамовских, они восприняли действия другой стороны как шантаж и угрозы, но боялись, что картина будет испорчена или обесценена, или вовсе продана за границу.

Фактическая передача денег должна была состояться 7 октября прошлого года в отеле Hilton. Тем временем пострадавшая семья связалась со следователями Национального центра борьбы с организованной преступностью (NCOZ), представители которого не только наблюдали за всей встречей и задействовали своего агента, но и взяли на себя подготовку требуемой суммы.

Кроме них, во встрече принял участие адвокат Доуха, также Киллар со своей стороны нанял двух охранников и принёс купюро-счетную машину, как сообщает полиция. Со стороны украинской семьи присутствовал представитель и вышеупомянутый оперативный агент полиции, представившийся под вымышленным именем Штепан Борский. Присутствовал и эксперт, который должен был осмотреть картину перед передачей денег.

По данным полиции, как только картину осмотрели и Борски передал деньги Киллару в комнату ворвалась полиция и арестовала Киллара и Доуху. В итоге картина оказалась у владельца.

8 октября обоим мужчинам были предъявлены обвинения в вымогательстве и легализации доходов, полученных преступным путем, то есть в отмывании денег. За это им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы в случае судебного разбирательства. Но в конце концов они избежали тюремного заключения.

«Предварительное производство по делу еще продолжается. Расследование пока не завершено», — заявил на днях по этому делу представитель пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала, не вдаваясь в подробности.

Сам Киллар отвергает описание всего дела как неправдивое

«Это все ерунда. Надеюсь и твердо верю, что дело даже не дойдет до суда. Мы предложим прекратить мое уголовное преследование», — заявил вчера Киллар.

Никто никого не шантажировал?

Киллар утверждает, что галерист Тржештик украл картину, а затем заложил ее из-за невыплаченного долга. «Он предоставил документы, что картина принадлежит именно ему, и только потом оказалось, что у картины на самом деле другой владелец», — отметил обвиняемый бизнесмен.

По его словам, с тех пор он продал долг Тржештика третьей стороне, но, как говорят, пытался договориться с настоящим владельцем картины Дмитрием Адамовским, сыном предпринимателя Андрея Адамовского.

«Но они использовали полицию как свое оружие, эти богатые украинские олигархи, я их боялся. Мы встретились, а потом разыгралась эта комедия (арест в отеле Hilton). Хотя мне сообщили суть обвинений, сейчас мы знаем, что никто никого не шантажировал, потому что коммуникацию все время вели адвокаты», — говорит Киллар считает себя на 100% невиновным, говоря, что он не сделал ничего плохого.

Второй из привлеченных к уголовной ответственности адвокат Доуха вчера не брал трубку и даже не отвечал на сообщения. Однако вскоре после обвинения он заявил полиции, что никогда ни на кого не оказывал давления и не шантажировал. По его словам, речь шла о нескольких месяцах переговоров о покупке задолженности и последующем возвращении картины. Но вместо этого к разборкам подключили полицию. По его словам, он не видит ничего противозаконного в передаче долга другому лицу.



Источник: novinky.cz

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