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В Праге проживает на 300 000 человек больше, чем утверждает статистика

В Праге проживает на 300 000 человек больше, чем утверждает статистика

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Kochy
10 августа
19:57
276
В столице проживает больше людей, чем показывает официальная перепись населения. По анализу Института планирования и развития (IPR), вместо официальных 1,3 миллиона человек в Праге живут 1,6 миллиона.
Фото: Inna Bystrakova

В Праге проживает на 300 000 человек больше, чем утверждает статистика

Количество жителей было определено институтом на основе анонимных данных мобильных операторов. В течение дня на работу приезжают еще сотни тысяч человек, сказал директор IPR Ондржей Богач.

«Получается, что в Праге постоянно проживает около 1,6 млн человек, а если учесть жителей Среднечешского края, которые каждый день ездят в Прагу на работу, то и вовсе 1,8 млн человек. Однако только 1,3 миллиона жителей имеют здесь постоянное место жительства», — сказал Богач. 

По словам Богача, увеличение населения означает более высокие финансовые требования к городу, который должен обеспечить, среди прочего, общественный транспорт, парковку, квартиры, врачей и детские сады. «Поэтому, несмотря на то, что затраты на инфраструктуру логически растут, Прага по-прежнему теряет налоговые поступления», — добавил директор.

Имеющиеся данные показывают, что, хотя население Праги в последнее время росло, так было не всегда. Например, в Праге в 90-х годах наблюдалось сокращение населения. Наоборот, наиболее динамичный рост населения Праги был в период с 2003 по 2009 год и с 2014 по 2019 год, т.е. в период сильного экономического роста.

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), по состоянию на 31 декабря 2021 года в Праге проживало около 1,28 миллиона человек, что на 1,3 процента больше, чем в прошлом году. В прошлом году добавилось 15 993 человека. Увеличение произошло в основном за счет людей, переехавших в Прагу.

Средний возраст жителей Праги в прошлом году был самым низким в стране и составил 41,4 года, что на 1,3 года меньше, чем в среднем по стране. Среди жителей Праги больше всего было людей с высшим образованием, кроме того, в столице проживало наибольшее количество иностранцев.

Источник: novinky.cz



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