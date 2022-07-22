Пять тысяч жителей Праги остались без воды из-за аварии. Когда все починят?

В Праге более 5000 потребителей остались без воды из-за аварии на водопроводе на улице Ohradní в пражском районе Michlе. Ремонт должен быть завершен сегодня вечером.

«На улице Ohradní прорвало водопровод диаметром 400 миллиметров. В настоящее время без водоснабжения остаются 5004 потребителя. Запасное водоснабжение обеспечено», — сказал Томаш Мразек, представитель Пражского водопроводно-канализационного хозяйства. Починить должны к 6 часов вечера, однако точное время начала подачи воды будет зависеть от хода работ.

Источник: prazska.drbna.cz

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