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Пять тысяч жителей Праги остались без воды из-за аварии. Когда все починят?

Пять тысяч жителей Праги остались без воды из-за аварии. Когда все починят?

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anastasiia-kn
11 августа
16:39
92
В Праге более 5000 потребителей остались без воды из-за аварии на водопроводе на улице Ohradní в пражском районе Michlе. Ремонт должен быть завершен сегодня вечером.

Пять тысяч жителей Праги остались без воды из-за аварии. Когда все починят?

«На улице Ohradní прорвало водопровод диаметром 400 миллиметров. В настоящее время без водоснабжения остаются 5004 потребителя. Запасное водоснабжение обеспечено», — сказал Томаш Мразек, представитель Пражского водопроводно-канализационного хозяйства. Починить должны к 6 часов вечера, однако точное время начала подачи воды будет зависеть от хода работ.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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