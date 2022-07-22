ВИДЕО: Как чешские полицейские спасали кошку, застрявшую под капотом авто

Сотрудники городской полиции в Праге 7 приняли участие в необычной операции по спасению кошки из-под двигателя автомобиля. Поскольку кошка была нечипированная, то найти хозяев не удалось — пришлось отдать в приют.

Вечером животное забралось под двигатель автомобиля на улице Стройницкой и, не сумев выбраться, провело там всю ночь. Случайная прохожая, которая услышала кошку, сначала оставила записку под дворниками машины, но владелец так и не объявился. Оставалось только вызвать полицию.

После проверки данных об авто полицейским удалось связаться с отсутствующим владельцем. Позже капот пришла открыть его жена — она предоставила полицейским доступ к двигателю автомобиля.

Открыв капот, они быстро нашли кошку и выманили ее угощением. Один из полицейских, наконец, поймал ее и вытащил невредимой. Поскольку у животного нет чипа, то кошку передали в приют в Měcholupy.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день