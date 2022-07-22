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ВИДЕО: Как чешские полицейские спасали кошку, застрявшую под капотом авто

ВИДЕО: Как чешские полицейские спасали кошку, застрявшую под капотом авто

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 августа
17:20
189
Сотрудники городской полиции в Праге 7 приняли участие в необычной операции по спасению кошки из-под двигателя автомобиля. Поскольку кошка была нечипированная, то найти хозяев не удалось — пришлось отдать в приют.

ВИДЕО: Как чешские полицейские спасали кошку, застрявшую под капотом авто

Вечером животное забралось под двигатель автомобиля на улице Стройницкой и, не сумев выбраться, провело там всю ночь. Случайная прохожая, которая услышала кошку, сначала оставила записку под дворниками машины, но владелец так и не объявился. Оставалось только вызвать полицию. 

После проверки данных об авто полицейским удалось связаться с отсутствующим владельцем. Позже капот пришла открыть его жена — она предоставила полицейским доступ к двигателю автомобиля.

Открыв капот, они быстро нашли кошку и выманили ее угощением. Один из полицейских, наконец, поймал ее и вытащил невредимой. Поскольку у животного нет чипа, то кошку передали в приют в Měcholupy.

 

 

 

Источник: prazska.drbna.cz

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