Аноним сообщил о бомбе в Министерстве здравоохранения Чехии. 100 человек эвакуировали

11 августа
17:45
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Сегодня утром на площади Палацкого в Праге было ограничено движение транспорта — из этого района эвакуировали более ста человек, но бомбу не нашли.
«Более ста человек эвакуированы, движение в этом районе ограничено», — написала утром полиция в своем официальном Twitter-аккаунте.
Примерно через полтора часа полиция сообщила хорошие новости: «Проверка дала отрицательный результат, и все возвращается в норму», — написала полиция в Twitter около десяти часов утра.
Источник: prazska.drbna.cz
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