Аноним сообщил о бомбе в Министерстве здравоохранения Чехии. 100 человек эвакуировали

Сегодня утром на площади Палацкого в Праге было ограничено движение транспорта — из этого района эвакуировали более ста человек, но бомбу не нашли.

«Более ста человек эвакуированы, движение в этом районе ограничено», — написала утром полиция в своем официальном Twitter-аккаунте.

Примерно через полтора часа полиция сообщила хорошие новости: «Проверка дала отрицательный результат, и все возвращается в норму», — написала полиция в Twitter около десяти часов утра.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день