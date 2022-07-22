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Аноним сообщил о бомбе в Министерстве здравоохранения Чехии. 100 человек эвакуировали

Аноним сообщил о бомбе в Министерстве здравоохранения Чехии. 100 человек эвакуировали

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 августа
17:45
203
Сегодня утром на площади Палацкого в Праге было ограничено движение транспорта — из этого района эвакуировали более ста человек, но бомбу не нашли.

Аноним сообщил о бомбе в Министерстве здравоохранения Чехии. 100 человек эвакуировали

«Более ста человек эвакуированы, движение в этом районе ограничено», — написала утром полиция в своем официальном Twitter-аккаунте. 

Примерно через полтора часа полиция сообщила хорошие новости: «Проверка дала отрицательный результат, и все возвращается в норму», — написала полиция в Twitter около десяти часов утра.

Источник: prazska.drbna.cz

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