Ни одной кроны компенсации для отелей, бесплатно поселивших беженцев. И так уже 6 месяцев

С весны они предоставляют беженцам жилье — т.е. с начала войны. Однако пражские отели и другие поставщики жилья все еще ждут первых выплат. В некоторых случаях муниципалитет Праги уже задолжал большие суммы.

«Я начинаю нервничать. Нам уже не хватает нескольких сотен тысяч крон, и мы также потеряли прибыль — апартаменты могли бы быть заняты туристами в течение уже трех месяцев», — объясняет Ян Кубелка, управляющий жижковским Hotel Prague City.

Первоначально он предоставил долгосрочное убежище 24 людям, но пятеро из них позже уехали в Западную Европу. Остальные девятнадцать все еще живут в отеле.

«Они не платят ни единой кроны и здесь проживают совершенно бесплатно, мы рассчитываем на публичное обещание государства выплатить нам компенсационное пособие», — говорит он и акцентирует внимание на том, что сейчас уже август. Туристический сезон в августе в самом разгаре, а занятые номера могли бы приносить две тысячи крон за ночь.

Хостел Briliant в Горни-Почернице также сообщает, что в нем размещено более сорока украинских беженцев, проживающих совершенно бесплатно.

«На данный момент мы претендуем на компенсацию в размере около полутора миллионов крон. Нам должны прислать договор до пятницы и только тогда мы сможем выставить счет, но не знаем, когда его оплатят, поэтому первые деньги рассчитываем получить не раньше, чем через полгода», — говорит Яна Оуржедничкова, которая работает в хостеле.

В середине марта правительство приняло решение о выплате компенсации в размере 250 крон на человека за ночь за бесплатное предоставление беженцам жилья гостиничного типа.

В частности, Прага тогда пообещала увеличить эту сумму еще до 140 крон из собственного бюджета. Еще 200 крон в день могут получать поставщики жилья в течение первых семи дней, если они обеспечивают беженцев питанием.

В то же время управляющие отелей в Праге не уверены, на каких условиях они смогут добиться увеличения суммы от столицы. Поэтому у них нет даже точной оценки того, сколько денег они должны были бы получить.

Доплата за стиральную машину

И жижковский отель, и хостел в Горни-Почерницах начали принимать беженцев сразу после начала войны в Украине в конце февраля. Их первой мотивацией было предложить помощь, но затем их заинтересовала и перспектива получения компенсации.

«Мы сначала поселили знакомых людей, которые у нас работали. А потом пришли еще... две женщины, одна — стоматолог, а вторая — лаборантка. И тогда мы уже выделили под беженцев часть отеля, потому что велись публичные разговоры о компенсации отельерам, так же как сейчас дают пособия для домохозяйств», — говорит Ян Кубелка, добавляя, что весной не ожидал, что вся ситуация затянется на месяцы и не разрешится даже к середине лета.

Он добавляет, что и номера, вероятно, нуждаются в ремонте, потому что вместо краткосрочного проживания в них теперь люди проживают долго.

В хостеле в Горни-Почернице военные беженцы заселялись по очереди. В конце февраля хостел разместил первых беженцев в рамках сотрудничества с местной украинской общиной. «Мы также помогли городскому округу, которому сначала пришлось разместить людей в спортзале. Когда у нас освободились места, мы сразу же приняли некоторых беженцев», — говорит Яна Оуржедничкова.

Она упоминает, что недавно ей пришлось ввести хотя бы небольшую плату за пользование стиральной машиной в размере пятидесяти крон в месяц.

«Из-за такой огромной загрузки нам через полгода приходится покупать новые стиральные машины», — объясняет она, добавляя, что возможность стирки не входит в стоимость проживания и, по ее словам, это совсем смешные деньги за такую услугу.

Сначала договор, потом компенсация

Жижковский отель надеется получить подписанный договор с муниципалитетом в ближайшее время, по их информации, это должно произойти в течение нескольких дней. Напротив, хостел в Горни-Почернице уже получил подтверждение о подписании договора.

Контракт с муниципалитетом или регионом является первым шагом для владельцев отелей, чтобы начать получать компенсационные взносы от регионов или столицы. Однако базовая компенсация в размере 250 крон на человека за ночь поступает из бюджета Министерства финансов.

По словам Тадеаша Провазника, пресс-секретаря пражского муниципалитета, к началу недели между городом и поставщиками жилья было подписано 39 договоров, но компенсацию еще не выплачивали.

«Есть дополнительные детали, которые необходимо проверить. Это, например, отели, в которых много людей, и нужно решить, сколько там их, с какого момента, имеют ли они еще статус защиты», — объясняет Тадеаш Провазник.

Однако он заверил, что выплата денег должна начаться «в ближайшее время».

Кроме того, он утверждает, что отельеры начали подавать заявки на компенсацию только с мая.

«Не похоже, чтобы они ожидали прямо с февраля», — добавляет представитель.

Однако управляющий из хостела в Горни-Почернице говорит, что они все равно ждут контракта уже третий месяц, а Ян Кубелка из жижковского отеля Hotel Prague City — около месяца.

Прага рассчитывает выплатить компенсацию в размере 131,6 млн крон за период с конца февраля до конца августа на взносы в размере 250 крон на человека за ночь, еще 60,8 млн крон на увеличение из собственного бюджета до 140 крон на человека за ночь и 2,6 миллиона крон на питание в первые семь дней.

Некоторые регионы уже давно ушли вперёд в этом плане. Например, Пардубицкий край уже подписал договоры со 178 юридическими лицами и 38 муниципалитетами, по словам губернатора Мартина Нетолицкого (ČSSD). За период с февраля по июнь они выплатили более 56,6 млн крон компенсации.

Моравско-Силезский край заключает договоры не напрямую с владельцами отелей, а с муниципалитетами с расширенными полномочиями. Поэтому у них нет обзора точного количества контрактов, но они уже выплатили 112 миллионов крон за март-июнь.

В первоначальном мартовском постановлении правительства было рассчитано, что экстренное жилье будет предоставлено беженцам сроком на три месяца, но на деле выплата компенсации не была ограничена по времени.



Источники: seznamzpravy.cz

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