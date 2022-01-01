В Чехии люди снова заметили гоночный автомобиль на автомагистрали D4

​В субботу в социальных сетях появились изображения гоночного автомобиля, который двигался по шоссе D4 в Среднечешском крае. Также высказывались предположения, что это та же машина, что и в 2019 году, когда полиция разыскивала водителя гоночного болида класса «Формула-2». В конце концов она нашла водителя, но из-за шлема не удалось установить личность гонщика.

Из комментариев в сети следует, что болид появился на трассе в субботу и некоторые водители успели его заснять. Портал auto-mania.cz сообщил, что это автомобиль Dallara GP2, который использовался в гонках серии GP2.

Пресс-секретарь полиции Средней Чехии Власта Суханкова сообщила в воскресенье, что полиция еще не получила информацию об этом деле. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет полиция.

Первая информация о наличии формулы на трассе D4 между Пршибрамом и Добржишем появилась в сентябре 2018 года, тогда полиция обратилась к общественности за помощью в поиске водителя. Его подозревали в нарушении закона о движении по дорогам, по которым в Чехии не допускаются аналогичные гоночные автомобили. Среди прочего, у них нет номерного знака и поворотников.

Полиция разыскала подозреваемого, но водитель отрицал обвинения. В конце концов, он избежал штрафа размером в десятки тысяч крон или даже дисквалификации на один год благодаря шлему. Из-за этого было невозможно идентифицировать личность водителя по видеозаписи.

Теперь кажется, что нарушитель вернулся. На том же участке трассы D4 люди заметили ту же гоночную машину, которая была в Чехии три года назад.

Источник: idnes