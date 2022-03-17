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Проезд в Праге по улице Štěpánská будет ограничен в течение следующих трех недель. Ремонтируют дорогу

Проезд в Праге по улице Štěpánská будет ограничен в течение следующих трех недель. Ремонтируют дорогу

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anastasiia-kn
15 августа
14:27
189
Будет заасфальтирована дорога на улице Štěpánská в центре Праги, а именно отремонтирован участок между пересекающими улицами Ječná и Žitná. Ремонт длится 3 недели и будет разбит на два этапа, чтобы обеспечить возможность пройти и проехать по улице.

Проезд в Праге по улице Štěpánská будет ограничен в течение следующих трех недель. Ремонтируют дорогу

Улица будет закрыта только наполовину 

Улица Štěpánská в этой части является двусторонней, поэтому работу разделили на два этапа, на каждом из которых будет закрыта только половина дороги.

«На время реконструкции будет обеспечена возможность въезда и выезда на прилегающие улицы Na Rybníčku и Malá Štěpánská, а также открыт пешеходный переход», — сообщила в пресс-релизе пресс-секретарь ТСК Барбора Лишкова. 

Начинается ремонт сегодня, 15 августа, и должен завершиться в воскресенье, 4 сентября.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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