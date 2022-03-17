Проезд в Праге по улице Štěpánská будет ограничен в течение следующих трех недель. Ремонтируют дорогу

Улица будет закрыта только наполовину
Улица Štěpánská в этой части является двусторонней, поэтому работу разделили на два этапа, на каждом из которых будет закрыта только половина дороги.
«На время реконструкции будет обеспечена возможность въезда и выезда на прилегающие улицы Na Rybníčku и Malá Štěpánská, а также открыт пешеходный переход», — сообщила в пресс-релизе пресс-секретарь ТСК Барбора Лишкова.
Начинается ремонт сегодня, 15 августа, и должен завершиться в воскресенье, 4 сентября.
Источник: prazska.drbna.cz
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