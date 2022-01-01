Мужчина на электросамокате столкнулся с грузовиком под Прагой

​Серьезная авария произошла в поселке Клецаны (Прага-Восток), где мужчина на электросамокате столкнулся с грузовиком. Скорая помощь на вертолете доставила мужчину с тяжелыми травмами в больницу. По данным полиции, он не уступил дорогу грузовику, который ехал по главной дороге.

ДТП произошло 15 августа около 13:00 на перекрестке улиц Čsl. armády и Spojovací. Пресс-секретарь полиции Барбора Шневайсова сообщила, что 43-летний мужчина на электрическом самокате, скорее всего, не уступил дорогу грузовику, который двигался по главной дороге, и врезался в него.

Последствия аварии были серьезными — мужчина получил тяжелые травмы и, по словам представителя пресс-службы, спасателям пришлось его реанимировать. С подозрением на черепно-мозговую травму парамедики доставили его в больницу на вертолете.

За рулем грузовика находился 53-летний мужчина, его дыхательный тест на наличие алкоголя в крови был отрицательным. Обстоятельства и причина аварии в настоящее время выясняет полиция.

Источник: novinky.cz