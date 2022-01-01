Чешского миллиардера не будут судить за езду со скоростью 417 км/ч в Германии

​Чешский миллиардер Радим Пассер не будет привлечен к ответственности за превышение скорости на немецком шоссе в прошлом году. Решение приняла прокуратура Наумбурга, сообщает агентство DPA. Пассер испытал свой новый Bugatti на автостраде А2 между Берлином и Ганновером и развил скорость 417 км/ч. Кроме того, он снял свою поездку на видео и опубликовал ее в Интернете.

В январе немецкая полиция начала расследование в отношении чешского миллиардера Радима Пассера, который тестировал свой автомобиль Bugatti Chiron на немецкой трассе А2 под Магдебургом. Он разогнался до 417 километров в час.

Полиция просмотрела видео, которое Пассер разместил на YouTube, и установила, что бизнесмен совершил правонарушение. «Согласно параграфу 315d Уголовного кодекса, были выявлены признаки незаконной автомобильной гонки», — заявила пресс-секретарь дорожной полиции Магдебурга Дорин Гюнтер.

«Кто в качестве водителя транспортного средства будет двигаться с превышением скорости, грубо, в нарушение правил дорожного движения и с целью достижения максимально возможной скорости, наказывается лишением свободы на срок до два года или штрафом», — говорится в этой статье Уголовного кодекса.

Прокуратура Наумбурга пересмотрела решение прокуратуры Стендаля, которая в конце апреля решила не выдвигать обвинения против Пассера. Еще в ходе проверки прокуратура пришла к выводу, что никакого преступления чешский бизнесмен не совершал. Но они охарактеризовали его поведение как «крайне неосторожное и самоубийственное».

На немецких автомагистралях нет общего ограничения скорости. Но власти заподозрили, что человек, входящий в топ-40 самых богатых чехов, участвовал в нелегальных дорожных гонках, за которые предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет.

Запрет также действует в случаях, когда водитель «гоняет сам с собой». Пассер, который сказал, что безопасность является его приоритетом во время вождения, также столкнулся с критикой за то, что убрал руки с руля. Однако, по мнению прокуроров, даже это не является преступлением.

Часть немецкой общественности, юристы и законодатели считают, что из-за опасного поведения автомобилистов было бы уместно ввести всеобщее ограничение скорости на немецких автомагистралях. Исследования показывают, что на участках без ограничений происходит значительно большее количество серьезных аварий.

Некоторые предлагают ограничение в 130 км/ч. Недавно к безопасности дорожного движения добавился еще один аргумент в пользу этой меры, а именно снижение расхода топлива и выбросов.

Источник: novinky.cz