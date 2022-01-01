Мэр Праги пригласил жителей столицы на пиво

​Мэр Праги Зденек Гржиб 22 августа проведёт традиционную дружескую беседу в ресторане Smysl života.

Встреча состоится в понедельник, 22 августа, в 18:30 и продлится до 23:00.

«Приглашаю на дружескую беседу о Праге за пивом или лимонадом с мэром и вице-мэром десятого округа Яной Комрсковой. Мы откроем специальную бочку с пивом, а гармонисты Иван Бартош и Микулаш Ферйенчик будудт играть нам для создания хорошего настроения», — написал мэр чешской столицы в сети Facebook.

На встречу могут прийти все желающие. Разрешены политические дискуссии.

Источник: facebook.com

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