В подвале жилого дома в Праге загорелся электросамокат. Пострадал один человек

Пражские пожарные выехали на вызов в понедельник, 15 августа, в девять часов утра — сообщалось о пожаре в подвале жилого дома на улице Herálecká в Праге 4. Там загорелся электросамокат и остальные предметы, находящиеся рядом. Из-за возгорания пострадал один человек.



