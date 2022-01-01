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В подвале жилого дома в Праге загорелся электросамокат. Пострадал один человек

В подвале жилого дома в Праге загорелся электросамокат. Пострадал один человек

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
16 августа
13:42
154
Пражские пожарные выехали на вызов в понедельник, 15 августа, в девять часов утра — сообщалось о пожаре в подвале жилого дома на улице Herálecká в Праге 4. Там загорелся электросамокат и остальные предметы, находящиеся рядом. Из-за возгорания пострадал один человек.

В подвале жилого дома в Праге загорелся электросамокат. Пострадал один человек

Пожар был быстро потушен с последующим охлаждением очага пожара и проверкой тепловизионной камерой. Пожарные также проветрили помещения дома приточно-вытяжной вентиляцией.

Эвакуировать никого не пришлось, но один человек оказался на попечении врачей. 

«Причина и точный размер ущерба подлежат дальнейшему расследованию», — добавил Кавка.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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