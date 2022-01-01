ВИДЕО: Чешский водитель ехал со спущенными колесами. Полицейским хвастался, что выпил литр водки

На Lhotecké улице сотрудники полиции заметили очень странное транспортное средство. Колеса с правой стороны были полностью сдуты — одна шина даже соскочила и покатилась по проезжей части под полеса патрульной машины. Полицейский патруль не мог оставить водителя такой машины незамеченным, поэтому его решили остановить.
44-летний водитель дисциплинированно вырулил на обочину и охотно сотрудничал с правоохранителями.
«Он сначала сообщил им свои личные данные, а потом похвастался, что ехал домой с работы, где выпил около литра водки. Тест показал значение почти три с половиной промилле», — сообщила их пресс-секретарь Ирена Сейфертова на странице пражских полицейских в Facebook.
Источник: prazska.drbna.cz
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