Бездомный котенок в тоннеле остановил работу пражского метро

«Выезд компонентов комплексной спасательной системы — котенок в тоннеле метро», — рассказали о ЧП в Транспортном предприятии Праги.
По словам свидетелей, котенок должен спрятался на путях под платформой на станции метро Hlavní nádraží.
На участке Florenc – Pražského povstání постепенно было введено замещающее автобусное сообщение X-C. На участках Háje – Pražského povstání и Florenc – Letňany поезда ходили в обычном режиме.
Согласно информации на сайте транспортной компании, акция по спасению котенка закончилась через 20 минут после полуночи, то есть примерно в то время, когда перестало работать метро. В это время со станции выехала пожарная команда, а дежурный снял ленты, запрещающие вход на станцию метро.
Подробности о котенке пока отсутствуют. Очевидно, пожарные пытались его поймать, но не сказали корреспонденту Novinky, добились они успеха или нет.
Источник: novinky.cz