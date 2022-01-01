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Бездомный котенок в тоннеле остановил работу пражского метро

Бездомный котенок в тоннеле остановил работу пражского метро

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Kochy
17 августа
09:04
278
​Между станциями Florenc и Pražské povstání на линии C пражского метро движение поездов было приостановлено 16 августа около 23:00. В тоннеле был бездомный котенок. На место выехали пожарные, на закрытом участке метро было введено альтернативное автобусное сообщение.

Бездомный котенок в тоннеле остановил работу пражского метро

«Выезд компонентов комплексной спасательной системы — котенок в тоннеле метро», — рассказали о ЧП в Транспортном предприятии Праги.

По словам свидетелей, котенок должен спрятался на путях под платформой на станции метро Hlavní nádraží.

На участке Florenc – Pražského povstání постепенно было введено замещающее автобусное сообщение X-C. На участках Háje – Pražského povstání и Florenc – Letňany поезда ходили в обычном режиме.

Согласно информации на сайте транспортной компании, акция по спасению котенка закончилась через 20 минут после полуночи, то есть примерно в то время, когда перестало работать метро. В это время со станции выехала пожарная команда, а дежурный снял ленты, запрещающие вход на станцию метро.

Подробности о котенке пока отсутствуют. Очевидно, пожарные пытались его поймать, но не сказали корреспонденту Novinky, добились они успеха или нет.

Источник: novinky.cz



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