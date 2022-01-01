Полиция задержала мужчину, чей дрон летал над посольством России в Праге

В среду утром полиция задержала человека, который управлял беспилотником над зданием посольства России в Праге. Кроме того, на дроне было устройство, способное сбрасывать предметы.

Беспилотник над зданием посольства РФ в Праге 6 заметили полицейские из службы безопасности, которые охраняют здание.

«На место происшествия был направлен вертолет воздушной службы полиции, а также полицейские патрули», — сообщила пресс-секретарь президиума полиции Гана Рубашова.

Пилота беспилотника в итоге выследил один из полицейских из службы безопасности, после чего он был задержан патрулем пражской полиции.

«На дроне было установлено устройство для сбрасывания предметов», — добавила Рубашова.

Полиция все еще расследует инцидент.

Источник: novinky.cz

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