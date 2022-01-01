Полиция задержала мужчину, чей дрон летал над посольством России в Праге

Беспилотник над зданием посольства РФ в Праге 6 заметили полицейские из службы безопасности, которые охраняют здание.
«На место происшествия был направлен вертолет воздушной службы полиции, а также полицейские патрули», — сообщила пресс-секретарь президиума полиции Гана Рубашова.
Пилота беспилотника в итоге выследил один из полицейских из службы безопасности, после чего он был задержан патрулем пражской полиции.
«На дроне было установлено устройство для сбрасывания предметов», — добавила Рубашова.
Полиция все еще расследует инцидент.
Источник: novinky.cz
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