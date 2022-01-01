В Праге машина скорой помощи сбила пешехода — тот тяжело ранен

Скорая помощь сбила мужчину на Розвадовской магистрали. Пострадавший тяжело ранен, медики отвезли его в больницу Мотол. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.

«Из-за дорожно-транспортного происшествия с участием машины скорой помощи и пешехода перекрыта магистраль Розвадовска со стороны съезда на улицу Бухарова, где скоро приземлится вертолет спасательной службы», — сообщил сегодня в 14:30 пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

Сообщается, что машина принадлежала не непосредственно Медицинско-спасательной службе Праги, а сотрудничающей транспортной службе здравоохранения. Сбитый мужчина после аварии находился в сознании.

У мужчины переломы нижних конечностей и черепно-мозговая травма. На место была отправлена ​​санитарная авиация и наземная бригада спасателей.

Источник: prazska.drbna.cz

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