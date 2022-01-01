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Мужчина упал под поезд на станции метро «Высочанска» в Праге

Мужчина упал под поезд на станции метро «Высочанска» в Праге

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Kochy
18 августа
12:39
657
​Работа линии B пражского метрополитена между станциями «Ческоморавска» и «Черный мост» утром 18 августа была остановлена ​​примерно на полтора часа после того, как человек упал под поезд на станции «Высочанска». Мужчина скончался на месте, скорее всего, это было самоубийство, сообщила ЧТК пресс-секретарь полиции Мартина Спрыслова.

Мужчина упал под поезд на станции метро «Высочанска» в Праге

Транспортная компания продлила маршруты движения некоторых трамваев и автобусов в период остановки движения поездов метрополитена. Вскоре после 11:00 движение метро возобновилось.

«На станции метро «Высочанская» человек упал на рельсы, когда к станции приближался поезд. К сожалению, мы уже не смогли ему помочь, он скончался на месте. Работа метро на этом участке приостановлена», — сообщили спасатели в Twitter. На место также прибыли пожарные.

Сообщение о столкновении человека с поездом метро поступило в полицию около 09:30. «Мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Скорее всего, это был суицид», — сообщила представитель полиции.

Источник: ceskenoviny.cz

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