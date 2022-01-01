Мужчина упал под поезд на станции метро «Высочанска» в Праге

Транспортная компания продлила маршруты движения некоторых трамваев и автобусов в период остановки движения поездов метрополитена. Вскоре после 11:00 движение метро возобновилось.
«На станции метро «Высочанская» человек упал на рельсы, когда к станции приближался поезд. К сожалению, мы уже не смогли ему помочь, он скончался на месте. Работа метро на этом участке приостановлена», — сообщили спасатели в Twitter. На место также прибыли пожарные.
Сообщение о столкновении человека с поездом метро поступило в полицию около 09:30. «Мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Скорее всего, это был суицид», — сообщила представитель полиции.
Источник: ceskenoviny.cz
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