Участок железной дороги, ведущий к пражскому аэропорту будет построен в 2028 году. Стало известно, как он будет выглядеть.

Управление железных дорог Чехии опубликовало проект терминала Dlouhá Míle, который станет частью новой железнодорожной линии на участке Praha Ruzyně – Praha Letiště Václava Havla.

«Железная дорога к аэропорту имени Вацлава Гавела уже обретает конкретную форму», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб, добавив, что здесь будет создана большая парковка на 2000 мест. Железнодорожный вокзал будет удобно расположен рядом с аэропортом имени Вацлава Гавела, пражской кольцевой дорогой и торговым центром Šestka.

На крыше установят фотоэлектрические панели, которые покроют потребности здания в энергии и, при необходимости, смогут заряжать электромобили. Архитектурный проект студии Pavlíček Hulín architekti и AFRY победил в открытом конкурсе, сообщается на сайте Управления железных дорог Чехии. Строительство трассы к аэропорту оценивается в 40 миллиардов крон, новая линия должна заработать в 2028 году.

«Железная дорога — лучшее решение в Праге для сообщения с аэропортом. Это не отдельное здание по всей длине, а ответвление от железнодорожного сообщения между Прагой и Кладно. Благодаря этому экономятся время, место и затраты», — добавляет Гржиб, уточнив, что отдельная остановка будет прямо возле аэропорта.

Терминал будет расположен недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта, торгового центра Šestkа и Пражской кольцевой дороги. «Будет создан новый транспортно-пересадочный узел, который создаст важную связь между железнодорожным и автомобильным транспортом, городскими и пригородными автобусами, а в перспективе и трамваями. Новая парковка P+R значительно расширит инфраструктурное оснащение более широкой территории аэропорта и облегчит движение Праги 6», — сказал Йиржи Свобода, генеральный директор Управления железных дорог Чехии.

«Управление железных дорог строит путь к аэропорту, и он должен быть готов в 2028 году», — сказал мэр Гржиб, добавив, что к тому времени город готовит «троллейбусное сообщение большой вместимости, которое усилит транспортное сообщение с аэропортом». Когда железнодорожное сообщение будет готово, Прага найдет другое применение троллейбусам.

По словам создателей предложения, доминантой будущего терминала станет его крыша. Высота крыши будет меняться в зависимости от функций отдельных частей здания. Крыша должна быть самой низкой над автобусными платформами, затем подниматься по кривой в сторону главного входа в подземную часть с пересадкой на поезд. Крыша застеклена в средней части конструкции и пропускает свет на нижние уровни. В его южной части установлены фотоэлектрические панели, которые должны покрыть потребление энергии и, возможно, позволить заряжать электромобили на стоянке. Решение также включает в себя вспомогательные функции терминала, такие как продажа билетов, зал ожидания, небольшие магазины, технические средства, водители и многое другое.

Источник: echo24.cz

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