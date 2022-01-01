20 и 21 августа ограничено движение поездов на линии С пражского метро

20 и 21 августа остановлено движение поездов в пражском метро на участке Vltavská – Hlavní nádraží (линия С). Люди могут пользоваться альтернативным трамвайным транспортом. Ограничение движения связано с ремонтом потолков на станции метро Florenc.

В этом году Транспортное предприятие Праги несколько раз закрывало станцию Florenc ​​на ремонт, и за этим последуют новые закрытия. Всего их планируется иметь 26. В ходе ремонтных работ в выходные дни рабочие поэтапно заменяют 131 балку перекрытия. Балки вместе с монолитной бетонной плитой под пересечением улиц Кржижикова и Ке Штваницы образуют нынешний потолок над вестибюлем станции метро.

В связи с ремонтом пражская транспортная компания восстановила остановку Hlavní nádraží на улице Opletalová. Именно отсюда отправится замещающая трамвайная линия XC. Трамвай будет курсировать по маршруту: Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště.

Также можно будет пользоваться трамваем № 36, который будет ходить по маршруту: Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice (v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice pouze vybrané spoje).

Источник: novinky.cz