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В этом году Пражский зоопарк посетили более миллиона человек

В этом году Пражский зоопарк посетили более миллиона человек

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 августа
10:26
56
В этом году зоопарк в Трое уже посетили более миллиона человек. Об этом в Twitter сообщил директор зоопарка Мирослав Бобек.

В этом году Пражский зоопарк посетили более миллиона человек

Посещаемость достигла той же отметки, как за последний «доковидный» 2019 год. В предыдущие два года, когда действовали ограничения из-за ковида и часть зоопарка приходилось закрывать на какой-то период, в Пражский зоопарк пришло менее миллиона человек за год. 

«Вчера (21 августа) днем ​​мы приветствовали миллионного в этом году посетителя Пражского зоопарка. Спасибо за лояльность — заходите еще!», — сказал Бобек. 

В 2019 году, когда противоковидные меры еще не ввели, столичный зоопарк посетили 1,46 млн человек. В прошлом году это было около 963 тысяч человек, что примерно на 110 тысяч больше, чем в 2020 году.

В сентябре этого года планируется открытие нового павильона горилл. Экспозиция станет самой большой выставочной площадью зоопарка в Трое, стоимостью более 262 миллионов крон.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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