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ВИДЕО: Велосипедиста в Праге выгнали из автобуса. Тот разозлился и разбил дверь

ВИДЕО: Велосипедиста в Праге выгнали из автобуса. Тот разозлился и разбил дверь

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anastasiia-kn
22 августа
14:14
506
Пражские полицейские разыскивают мужчину, который разбил стекло в двери автобуса. Произошло это потому, что водитель не разрешил ему перевозить велосипед в транспортном средстве. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы за агрессивное поведение.

ВИДЕО: Велосипедиста в Праге выгнали из автобуса. Тот разозлился и разбил дверь

Разыскиваемый сел в автобус в Бохнице в дождливую субботу, 25 июня, около полудня. Водитель сообщил ему, что пустить его в салон с велосипедом не может, но мужчине это не понравилось. Он начал ругаться и отказывался выходить. 

«Впоследствии он попытался силой закрыть дверь сам, и стекло в двери разбилось и осыпалось. Затем нарушитель выбежал из автобуса, прихватив велосипед», — сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова. 

«Полиция в настоящее время расследует все дело по подозрению в преступном повреждении чужого имущества, за которое виновному может грозить до двух лет лишения свободы в случае поимки», — добавила Сиржиштова.

Все происходящее, включая и лицо мужчины, засняли на камеру, и теперь полиция просит у общественности помощи в его опознании. Если кто-нибудь узнает его, просят позвонить по номеру 158.


 

Источник: prazska.drbna.cz

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