18 остроумных чешских мемов о подорожании электроэнергии. Часть 2

Депутат от партии ТОП-09 Маркета Пекарова Адамова посоветовала чехам носить дома еще один свитер, если им будет холодно. Чехи стараются отнестись к ситуации с юмором и выкладывают остроумные мемы в интернет, главные герои которых: Маркета, свитер и батарея. Предлагаем вашему вниманию подборку шуток, которые гуляют в социальных сетях на тему дорогой энергии.
Первую подборку у русским переводом ищите здесь.
19. Домашний DIY — дешево и сердито, да еще и защитит от ветра холодными вечерами.
20. «На мне уже десять свитеров, а Путин все еще жив!»
21. Чехи вспомнили и о Марии-Антуанетте, известная фраза которой про пирожные превратилась в «Если у них нет отопления, пусть наденут еще один свитер!»
22. «Боитесь зимы 2022? Уже не надо бояться! Недостаток переоцененного газа, а также электричество и древесины компенсирует правильный наряд».
23. Еще пара идей от дизайнеров, вдохновленных европейской модой:
24. Престижную награду «Чешский лев» за лучший фильм в этом году получает партия TOP-09 за то, что показали чехам новую реальность:
25. Новая модель обогревателя в продаже уже этой осенью:
26. «Сэкономьте на электричестве с новой розеткой»
«Бойлер от ЕС 2022»
27. Кошка всегда приземляется на лапы, а бутерброд — маслом вниз. Прикрепляем кошке на спину бутерброд, чтобы масло оказалось на внешней стороне. Тогда кошка завертится вокруг своей оси и никогда не упадёт. «Кошкобутерброд» прикрепляем к генератору. Вечный двигатель готов!
28. «Чехия готовится к зиме». Как поется в одной старой песне, главней всего погода в доме, а все другое — суета…
29. Так будут выглядеть самые желанные рождественские подарки:
30. Новая коллаборация Louis Vuitton с заправкой:
31. Марихуана, кокаин, счёт за газ…
32. Картина неизвестного художника «Счёт за электричество»:
33. — Дайте, пожалуйста, одну зажигалку…
— 479 евро.
34. На Хэллоуин:
— А у тебя что за костюм?
— Газового котла!
35. «Обменяю 5 литров бензина на четырёхкомнатную квартиру в Праге»
«— Добрый день, вам дизтопливо или бензин?
— Спасибо, я просто смотрю…»
36. «Когда собираешься на первое свидание и хочешь пахнуть дорого»
Вот и все! А какой мем считаете самым жизненным вы?
Источник: seznamzpravy.cz
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