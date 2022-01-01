18 остроумных чешских мемов о подорожании электроэнергии. Часть 2

Вторая часть подборки из чешского интернет-пространства, где чехи высмеивают заявления своих политических деятелей.

Депутат от партии ТОП-09 Маркета Пекарова Адамова посоветовала чехам носить дома еще один свитер, если им будет холодно. Чехи стараются отнестись к ситуации с юмором и выкладывают остроумные мемы в интернет, главные герои которых: Маркета, свитер и батарея. Предлагаем вашему вниманию подборку шуток, которые гуляют в социальных сетях на тему дорогой энергии.

Первую подборку у русским переводом ищите здесь.

19. Домашний DIY — дешево и сердито, да еще и защитит от ветра холодными вечерами.

20. «На мне уже десять свитеров, а Путин все еще жив!»

21. Чехи вспомнили и о Марии-Антуанетте, известная фраза которой про пирожные превратилась в «Если у них нет отопления, пусть наденут еще один свитер!»

22. «Боитесь зимы 2022? Уже не надо бояться! Недостаток переоцененного газа, а также электричество и древесины компенсирует правильный наряд».

23. Еще пара идей от дизайнеров, вдохновленных европейской модой:

24. Престижную награду «Чешский лев» за лучший фильм в этом году получает партия TOP-09 за то, что показали чехам новую реальность:

25. Новая модель обогревателя в продаже уже этой осенью:

26. «Сэкономьте на электричестве с новой розеткой»

«Бойлер от ЕС 2022»

27. Кошка всегда приземляется на лапы, а бутерброд — маслом вниз. Прикрепляем кошке на спину бутерброд, чтобы масло оказалось на внешней стороне. Тогда кошка завертится вокруг своей оси и никогда не упадёт. «Кошкобутерброд» прикрепляем к генератору. Вечный двигатель готов!

28. «Чехия готовится к зиме». Как поется в одной старой песне, главней всего погода в доме, а все другое — суета…

29. Так будут выглядеть самые желанные рождественские подарки:

30. Новая коллаборация Louis Vuitton с заправкой:

31. Марихуана, кокаин, счёт за газ…

32. Картина неизвестного художника «Счёт за электричество»:

33. — Дайте, пожалуйста, одну зажигалку…

— 479 евро.

34. На Хэллоуин:

— А у тебя что за костюм?

— Газового котла!

35. «Обменяю 5 литров бензина на четырёхкомнатную квартиру в Праге»

«— Добрый день, вам дизтопливо или бензин?

— Спасибо, я просто смотрю…»

36. «Когда собираешься на первое свидание и хочешь пахнуть дорого»

Вот и все! А какой мем считаете самым жизненным вы?



Источник: seznamzpravy.cz

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