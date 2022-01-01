Огромные пробки из-за просевшей брусчатки в Штванице в Праге. Ремонт идёт медленно, водителям приходится ждать

Чехия и ее столица — Прага. Два символа невозможности быстро что-то построить или хотя бы быстро отремонтировать. На мосту после дождя немного просела брусчатка. Быстро что-то предпринять, отремонтировать за час, привлечь пару рабочих? Не дождетесь. Надо перекрыть участок, создать пробки, долгие дни исследовать, что же там не так, и только затем исправить. Кроме того, чтобы позволить авто проехать по трамвайной линии, тоже требуется несколько дней. Такова история небольшой проблемы в Штванице в Праге.

После дождей на выходных небольшой участок дороги в Праге перед Главкувым мостом немного «провалился». Проезд в одном направлении был сужен до единственной полосы, из-за чего водители стоят в длинных пробках. И неизвестно, сколько времени займет ремонт.

«Перед Главковым мостом на остановке Штванице в направлении из центра дорогу пришлось сузить до одной левой полосы из-за аварийного "провала" на проезжей части», — подтвердила во вторник пресс-секретарь Управления технических коммуникаций (TSK) Барбора Лишкова.

Однако то, что мы видим на фото, — лишь небольшая проблема на дороге.

Пока власти утверждают необходимые процедуры, водители страдают

«Причиной является неисправность водоотвода настила моста, что также привело к аварии на конструкции дороги, которая просела после проливных дождей в выходные и развалила часть брусчатки», — пояснила Лишкова. С последнего ремонта не прошло и года.

Однако в пробках из-за этого водителям, вероятно, придется некоторое время пождать. Пока неясно, как долго продлятся неудобства. В ближайшие дни пражанам следует как минимум ожидать, пока автомобильное движение перенаправят на трамвайную часть.

«Сейчас мы определяем степень повреждения структурных слоев и в других местах. После консультации с соответствующим управлением дорожной администрации движение с закрытой полосы будет переведено на трамвайную часть, чтобы сохранить движение в двух полосах, что должно произойти в последующие дни после согласования со всеми задействованными сторонами», — добавила Лишкова.



Источник: novinky.cz

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