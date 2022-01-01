Быть велосипедистом в Праге непросто. Дела с велотранспортом в других крупных городах мира идут лучше

Прага находится в незавидном положении в отношении велотранспорта, по сравнению с другими большими городами мира. Как следует из результатов исследования, Прага заняла 73-е место среди девяноста мировых столиц, по соседству с Чикаго, Детройтом, Стамбулом и Каиром. В рейтинге лидировали города: Утрехт в Нидерландах (первое место), Мюнстер в Германии (второе), а Антверпен в Бельгии (замыкает тройку лидеров).

Рейтинг Global Bicycle Cities Index 2022 оценивает инфраструктуру, погоду, уровень преступности, а также популярность велосипеда как средства передвижения по городу.

Global Bicycle Cities Index 2022 был составлен на основе анализа немецкой страховой компании Luko. Порядок девяноста городов в рейтинге определяется шестнадцатью показателями, среди которых, например, количество аварий с участием велосипедистов или количество магазинов с велотоварами. Однако основными показателями, которые сравнивает индекс, являются инфраструктура отдельных городов, использование велосипедов в данном мегаполисе, уровень преступности и безопасности, предложение велопроката, погода и образовательные мероприятия, которые предлагает данный город. Города в рейтинге получают баллы, минимум ноль, максимум сто баллов. Чем ближе данный мегаполис к 100, тем он лучше для велосипедистов.

Для исследования страховая компания выбрала крупные мировые столицы, такие как Нью-Йорк, Сидней, Шанхай, а также города, которые известны улучшением своей велосипедной инфраструктуры.

Лучшим городом для велосипедистов стал Утрехт в Нидерландах, набравший 77,84 балла. Немецкий Мюнстер, занявший второе место, набрал 65,93 балла, а бельгийский Антверпен занял третье место с 60,51 балла. Афины, Греция, Варшава и Польша, например, оцениваются лучше, чем Прага.

Чешская столица заняла 73-е место из 90 городов, набрав 25,87 балла, что лучше, чем, например, столица Индии Нью-Дели, грузинский Тбилиси или Москва.

Однако Афины в Греции или Варшава в Польше получили больше баллов, чем Прага.

По словам заместителя мэра по транспорту Адама Шейнхерра (Praha sobě) пражский велоспорт в последние годы преуспевает. Количество велосипедистов в столице удвоилось, а Прага инвестирует рекордные суммы в строительство новой инфраструктуры. «Жителям Праги мы предоставили два бесплатных проезда в день на общественных велосипедах в дополнение к долгосрочному проездному на общественном транспорте», — добавил он.





Источник: prazska.drbna.cz

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