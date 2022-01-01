В поддержку Украины перед посольством РФ в Чехии поставили скульптуру руки. Её жест имитирует латинскую букву «V»

Со среды на площади Бориса Немцова в Праге 6 перед посольством Российской Федерации поставили скульптуру — руку с жестом, имитирующим латинскую букву «V». Авторы – художники, которые хотят поддержать украинцев в День Независимости Украины и одновременно напомнить общественности о трагедии, связанной со вторжением России в Украину, которое длится уже полгода.

Сегодня Украина отмечает 31-ю годовщину своей независимости — и вот уже полгода, как длится российское вторжение.

Скульптор и автор проекта Ян Словенчик подчеркивает, что разместить свою скульптуру на любой площади и высказать независимое мнение — уже является символом свободы.

По его словам, скульптура весит примерно 250 килограммов. «Я хотел сделать ее потяжелее, чтобы в случае чего она могла выдержать удар», — отметил скульптор.

Останется ли скульптура стоять там и дальше? Это должны решить с округом Прага 6 и Министерством иностранных дел.

Жест в виде буквы «V» чаще всего ассоциируется с победой — Victoria. Однако, если cмотреть на руку c тыльной стороны, то это сообщение приобретает оскорбительное значение. Поскольку рука повернута тыльной стороной к посольству, то, скорее всего, эта двусмысленность намеренна со стороны художников.

В социальных сетях люди неофициально назвали скульптуру «Peace off», что можно было бы перевести как «Отмирись» или «Не пойти бы тебе... с миром».

Английский термин, обозначающий победу, как и в чешском языке, начинается с буквы V. В Чехии этот жест неразрывно связан с Вацлавом Гавелом и Бархатной революцией осенью 1989 года.





Источник: novinky.cz

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