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В Праге машин почти столько же, сколько жителей

В Праге машин почти столько же, сколько жителей

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Kochy
25 августа
19:03
225
​В Праге количество автомобилей снова увеличилось по сравнению с прошлым годом на 56 362 шт. — до 1 217 344, что лишь немногим меньше населения мегаполиса. В основном это легковые автомобили. Количество километров, которые водители проехали в городе, также увеличилось по сравнению с прошлым годом. Как и в предыдущие годы, самой загруженным был Баррандовский мост.

В Праге машин почти столько же, сколько жителей

Это следует из отчета Технического транспортного управления (ТSК) за 2021 год.

В мегаполисе 4067 километров дорог. Из общего количества транспортных средств, зарегистрированных в Праге, большую часть составляют легковые автомобили, которых насчитывается 970 755. В 2020 году власти мегаполиса зарегистрировали 925 716 легковых автомобилей, в 2019 году — 911 844 автомобиля. По сравнению с остальной Чешской Республикой количество автомобилей, зарегистрированных в мегаполисе, составляет примерно одну седьмую от общего количества автомобилей в стране. Больше всего автомобилей было добавлено в период с 1990 по 2000 год, когда их количество удвоилось.

В прошлом году водители проехали по Праге 22 956 000 километров, в 2020 году — 21 482 000 километров. Самой загруженной дорогой в Праге в прошлом году был Баррандовский мост, который ежедневно пересекали 142 000 автомобилей. Это на 8000 автомобилей больше, чем в прошлом году. Второй по загруженности является Страконицка на участке между Добржишской и Баррандовским мостом, а третий — участок кольцевой автодороги между Chodovskа и V Korytech.

Самый загруженный регулярный перекресток — между улицами Подебрадска и Кбелска с пропускной способностью 70 000 автомобилей в день и так называемая Страконицка-Баррандовская развязка, по которой в день проезжает 194 000 автомобилей. Самый загруженный туннель — Злиховский.

Источник: novinky.cz

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