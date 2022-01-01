ВИДЕО: В Чехии мужчина запрыгнул на капот уезжающей машины, где сидели преступники

Пражские полицейские разыскивают мужчин, которые сначала ограбили, а затем ранили пожилого водителя. Они украли сумку прямо из его автомобиля и попытались уехать. Потерпевший попытался запрыгнуть им на капот, чтобы остановить, но его сбросили.

Инцидент произошел в субботу, 20 августа, когда 71-летний продавец возвращался с рынка в Праге 9. Он обнаружил, что у него спустило шину, остановился на улице Сорковска и хотел поменять колесо. В этот момент к машине подкрался один из воров, незаметно открыл дверь и вытащил сумку прямо с переднего сиденья. Мужчина заметил его и побежал следом, но оказалось, что преступник работал с напарником, у которого тоже была машина.

Потерпевший запрыгнул на капот автомобиля, в который сел преступник, но это машину не остановило. Преступники «прокатили» пострадавшего на капоте еще несколько метров и намеренно сбросили его посредством маневрирования.

По данным полиции, это, по всей видимости, иностранцы, которые заприметили будущую жертву уже на рынке, а затем последовали за ней. Кроме того, в ходе расследования следователи установили, что мужчины находились в Праге с четверга, 18 августа, по субботу, 20 августа, и поэтому предполагается, что они проживали в отеле, пансионе или другом объекте размещения в Праге или ее окрестностях.

Полиция обращается к широкой общественности за помощью в их поиске и опознании. Мужчины ехали на автомобиле Toyota Avensis белого цвета с регистрационным номером МПЗ КА 5467 ВЕ.

Виновным грозит десять лет лишения свободы.





Источник: prazska.drbna.cz

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