Водитель не заплатил за заправку, а затем спровоцировал аварию трех автомобилей на D1.

​Полицейские в Оломоуцком крае преследовали водителя, который уехал с автозаправочной станции, не заплатив. Во время погони он стал виновником аварии, в которой пострадали четыре человека.

Авария произошла на съезде с Бравантице, на 342-м километре шоссе D1 в направлении Остравы. Движение транспорта в этом районе было закрыто около четырех часов.

«По предварительной информации, сотрудники полиции Оломоуцкого края преследовали водителя, который на личном автомобиле пересек границу Моравско-Силезского края. На указанном участке он столкнулся с двумя автомобилями», — пояснила пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции Катержина Кубзова.

«Тест на наличие наркотических и психотропных веществ у водителя преследуемого автомобиля оказался положительным», — сказала она.

На месте столкновения медики оказали помощь четырем пострадавшим, все они были в сознании и контактировали с медиками.

«Мужчина, иностранный гражданин, получил тяжелые травмы груди и живота. Женщина 55 лет получила легкие ранения головы и руки, мужчина на год старше получил травму головы», - сказал представитель моравско-силезских спасателей Лукаш Гумпл, добавив, что все трое были доставлены в Университетскую клинику Остравы.

«18-летний молодой человек получил травму нижней конечности и после оказания неотложной догоспитальной помощи он был доставлен в больницу в Нове-Йичине», — добавил он.

Источник: novinky.cz