Водитель не заплатил за заправку, а затем спровоцировал аварию трех автомобилей на D1.

Авария произошла на съезде с Бравантице, на 342-м километре шоссе D1 в направлении Остравы. Движение транспорта в этом районе было закрыто около четырех часов.
«По предварительной информации, сотрудники полиции Оломоуцкого края преследовали водителя, который на личном автомобиле пересек границу Моравско-Силезского края. На указанном участке он столкнулся с двумя автомобилями», — пояснила пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции Катержина Кубзова.
«Тест на наличие наркотических и психотропных веществ у водителя преследуемого автомобиля оказался положительным», — сказала она.
На месте столкновения медики оказали помощь четырем пострадавшим, все они были в сознании и контактировали с медиками.
«Мужчина, иностранный гражданин, получил тяжелые травмы груди и живота. Женщина 55 лет получила легкие ранения головы и руки, мужчина на год старше получил травму головы», - сказал представитель моравско-силезских спасателей Лукаш Гумпл, добавив, что все трое были доставлены в Университетскую клинику Остравы.
«18-летний молодой человек получил травму нижней конечности и после оказания неотложной догоспитальной помощи он был доставлен в больницу в Нове-Йичине», — добавил он.
Источник: novinky.cz