Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Водитель не заплатил за заправку, а затем спровоцировал аварию трех автомобилей на D1.

Водитель не заплатил за заправку, а затем спровоцировал аварию трех автомобилей на D1.

Партнер рубрики:
Kochy
29 августа
08:35
249
​Полицейские в Оломоуцком крае преследовали водителя, который уехал с автозаправочной станции, не заплатив. Во время погони он стал виновником аварии, в которой пострадали четыре человека.

Водитель не заплатил за заправку, а затем спровоцировал аварию трех автомобилей на D1.

Авария произошла на съезде с Бравантице, на 342-м километре шоссе D1 в направлении Остравы. Движение транспорта в этом районе было закрыто около четырех часов.

«По предварительной информации, сотрудники полиции Оломоуцкого края преследовали водителя, который на личном автомобиле пересек границу Моравско-Силезского края. На указанном участке он столкнулся с двумя автомобилями», — пояснила пресс-секретарь Моравско-Силезской полиции Катержина Кубзова.

«Тест на наличие наркотических и психотропных веществ у водителя преследуемого автомобиля оказался положительным», — сказала она.

На месте столкновения медики оказали помощь четырем пострадавшим, все они были в сознании и контактировали с медиками.

«Мужчина, иностранный гражданин, получил тяжелые травмы груди и живота. Женщина 55 лет получила легкие ранения головы и руки, мужчина на год старше получил травму головы», - сказал представитель моравско-силезских спасателей Лукаш Гумпл, добавив, что все трое были доставлены в Университетскую клинику Остравы.

«18-летний молодой человек получил травму нижней конечности и после оказания неотложной догоспитальной помощи он был доставлен в больницу в Нове-Йичине», — добавил он.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
28 августа
15:33
2120
Общество
Компромисс: Евросоюз не прекратит выдачу виз россиянам, но усложнит этот процесс
Assets
28 августа
10:26
427
Общество
В этом году Пражский зоопарк посетили более миллиона человек
Assets
28 августа
09:45
912
Общество
Министерство будет зазывать людей на прививки лозунгом «Жизнь без страха». В Чехии готовится новая рекламная кампания
Assets
27 августа
16:52
3092
Общество
В детском саду в Праге детям 10 лет давали еду в мусорных мешках
Последние новости:
Assets
29 августа
09:33
241
Экономика
Дорогая энергия в Чехии приводит к краху: закрываются мясные лавки, пекарни и магазины
28 августа
16:10
749
Общество
В Праге автомобиль BMW вылетел на повороте за ограждение, водитель в больнице
Assets
28 августа
15:33
2120
Общество
Компромисс: Евросоюз не прекратит выдачу виз россиянам, но усложнит этот процесс
Assets
28 августа
09:49
1011
Экономика
Милан Рейндл - единственный чех, который делает модели для Lego.
Assets
27 августа
16:52
3092
Общество
В детском саду в Праге детям 10 лет давали еду в мусорных мешках
Assets
27 августа
09:42
1737
Экономика
В Чехии предложили компенсировать расходы сотрудникам, работающим удаленно
Assets
27 августа
09:02
2479
Политика
Палата депутатов Чехии соберется 1 сентября для вынесения вотума недоверия правительству Фиалы
Assets
26 августа
19:21
3970
Политика
«В подорожании энергии виновато "зеленое безумие", а не Россия», — говорит Вацлав Клаус
Assets
26 августа
18:25
1829
Экономика
В Чехии дорожают стройматериалы и не хватает рабочей силы
Assets
26 августа
17:27
2042
Общество
ВИДЕО: В Чехии мужчина запрыгнул на капот уезжающей машины, где сидели преступники


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы