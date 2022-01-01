Новая трамвайная линия в Праге соединит районы Даблице и Чаковице

Это следует из документа, одобренного пражскими советниками.
«Прямая связь Чаковиц и Летнян с Кобылисами исправляет ситуацию, когда линия метро С заканчивается на границе кадастровых территорий Высочан и Летнян вне центра населенного пункта. Таким образом, трамвайная линия будет соединена со станцией метро C Ládví», - говорится в документе.
«Трамвайный маршрут на Чаковице — это совершенно новый проект, и мы только в начале пути. Также необходимо будет внести изменения в план зонирования. Мы начинаем это делать еще до того, как район начнет развиваться, и поэтому предлагаем транспортное решение», — сказал вице-мэр Адам Шейнхерр.
По его словам, строительство может начаться в течение семи лет. А учитывая, что пока нет даже необходимого проекта, невозможно оценить, сколько будет стоить такой маршрут.
Пассажиры смогут проехать на трамвае из Ладви на Палмовку, Богнице либо в сторону Старого города.
Строительство трассы будет согласовываться с другими проектами, которые будут созданы в данном месте. Среди них, например, комплекс Ipodec или строительство троллейбусной линии. Частью подготовительных работ будет также градостроительное исследование территории вокруг вокзала в Чаковицах, где можно будет пересаживаться с поездов на трамваи и автобусы. Также будет построена парковка P+R. Вместимость парковки пока уточняется. Также будет построена велосипедная дорожка.
Источник: novinky.cz
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