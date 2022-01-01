Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Новая трамвайная линия в Праге соединит районы Даблице и Чаковице

Новая трамвайная линия в Праге соединит районы Даблице и Чаковице

Партнер рубрики:
Kochy
31 августа
08:41
600
​Мэрия Праги и Транспортное предприятие столицы начнут подготовительные работы по строительству новой трамвайной линии из района Ďáblic до Čakovice. Затем на железнодорожной станции Чаковице должна быть построена автостоянка P+R.

Новая трамвайная линия в Праге соединит районы Даблице и Чаковице

Это следует из документа, одобренного пражскими советниками.

«Прямая связь Чаковиц и Летнян с Кобылисами исправляет ситуацию, когда линия метро С заканчивается на границе кадастровых территорий Высочан и Летнян вне центра населенного пункта. Таким образом, трамвайная линия будет соединена со станцией метро C Ládví», - говорится в документе.

«Трамвайный маршрут на Чаковице — это совершенно новый проект, и мы только в начале пути. Также необходимо будет внести изменения в план зонирования. Мы начинаем это делать еще до того, как район начнет развиваться, и поэтому предлагаем транспортное решение», — сказал вице-мэр Адам Шейнхерр.

По его словам, строительство может начаться в течение семи лет. А учитывая, что пока нет даже необходимого проекта, невозможно оценить, сколько будет стоить такой маршрут.

Пассажиры смогут проехать на трамвае из Ладви на Палмовку, Богнице либо в сторону Старого города. 

Строительство трассы будет согласовываться с другими проектами, которые будут созданы в данном месте. Среди них, например, комплекс Ipodec или строительство троллейбусной линии. Частью подготовительных работ будет также градостроительное исследование территории вокруг вокзала в Чаковицах, где можно будет пересаживаться с поездов на трамваи и автобусы. Также будет построена парковка P+R. Вместимость парковки пока уточняется. Также будет построена велосипедная дорожка.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
03 августа
14:35
2052
Общество
В Праге идёт строительство трамвайной линии от Дивокой Шарки до Дедина. Позже ограничат движение на улице Evropská
Assets
02 июля
11:42
2187
Общество
Экскурсия на трамвае T3 Coupé – «Прага и пиво»
Assets
24 июня
15:26
5217
Общество
Евротрамвай уже ездит по Праге. Он является символом того, что Чехия будет председательствовать в Евросоюзе
Assets
23 мая
13:31
1345
Общество
В Праге перекрыли движение из-за подозрительного чемодана, который оказался пустым
Последние новости:
Assets
02 сентября
11:35
125
Общество
В самом маленьком городе Чехии проживает 77 жителей
Assets
02 сентября
08:42
279
Общество
Чехи не ограничивают свои расходы на путешествия, но меньше ходят в рестораны
Assets
01 сентября
20:04
1621
Общество
Чешские СМИ: российская эпидемия «самоубийств» богачей не заканчивается
Assets
01 сентября
16:31
800
Общество
В Праге пропал турист из Италии с маниакально-депрессивным расстройством
Assets
01 сентября
15:03
568
Общество
Впервые в истории Чехии: В выездную пожарную часть приняли женщину, которая сдала все тесты наравне с мужчинами
Assets
01 сентября
14:18
654
Культура
Концерт Noize MC в Праге
Assets
01 сентября
13:19
1106
Экономика
Торговая палата Чехии: из-за дорогих энергозатрат к концу года 18 процентов компаний будут увольнять сотрудников
Assets
01 сентября
12:30
538
Общество
Центр изучения общественного мнения: Все больше чехов ожидают ухудшения материального положения
Assets
01 сентября
11:33
728
Общество
НАГЛЯДНО: Как Милош Земан поздравил первоклассников с началом учебного года?
Assets
01 сентября
11:11
371
Общество
Количество кибератак на клиентов банков в Чехии увеличилось в четыре раза за два года


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы