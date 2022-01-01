В пражском аэропорту обнаружили подделки украшений на сумму более 16 миллионов

Сотрудники таможни в аэропорту имени Вацлава Гавела в Рузине проверили подозрительную партию из Китая, в которой обнаружили 2242 пары сережек и 2792 предмета другой бижутерии. Все украшения были якобы от престижных брендов, таких как Hermes, Luis Vuitton, Swarovski и Versace.
В ходе экспертизы сотрудники таможни установили, что это подделки. Таким образом нарушаются права интеллектуальной собственности на товарные знаки известных компаний.
Если бы эти товары поступили в продажу, то бренды понесли бы ущерб, превышающий 16 миллионов крон. Обнаруженные товары будут ликвидированы.
Источник: prazska.drbna.cz
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