В пражском аэропорту обнаружили подделки украшений на сумму более 16 миллионов

Пражские таможенники обнаружили в посылке в аэропорту поддельные украшения на сумму более 16 миллионов крон. Тысячи сережек и другой бижутерии носили названия известных брендов.

Сотрудники таможни в аэропорту имени Вацлава Гавела в Рузине проверили подозрительную партию из Китая, в которой обнаружили 2242 пары сережек и 2792 предмета другой бижутерии. Все украшения были якобы от престижных брендов, таких как Hermes, Luis Vuitton, Swarovski и Versace.

В ходе экспертизы сотрудники таможни установили, что это подделки. Таким образом нарушаются права интеллектуальной собственности на товарные знаки известных компаний.

Если бы эти товары поступили в продажу, то бренды понесли бы ущерб, превышающий 16 миллионов крон. Обнаруженные товары будут ликвидированы.



Источник: prazska.drbna.cz

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