Интеграция школьников из Украины обошлась Чехии в 300 миллионов

Новый учебный год вот-вот начнется, но остается только предполагать, сколько детей, бежавших в Чехию из Украины, на самом деле пойдет в школы. Минобразования предполагает, что их будет не более 70 тысяч.

«Кризисные сценарии первого полугодия этого года, которые предсказывали, что поступит до 130 тысяч украинских детей, точно не сбудутся. Если ситуация не изменится, по текущим оценкам, количество украинских детей не превысит 70 000», — говорит Анета Леднова, пресс-секретарь Министерства образования и культуры.

Точных цифр пока никто не знает, так как за последние недели некоторые беженцы все же вернулись в Украину.

«На данный момент ситуацию все еще нельзя спрогнозировать с точки зрения того, кто останется в Чехии в сентябре», — говорит Павла Кацова, заместитель по управлению экономическим и законодательным отделом Министерства образования в Чехии.

«Украинские партнеры подтвердили нам, что за лето в Украину вернулись десятки тысяч и даже сотни тысяч человек. Однако не исключено, что многие из них снова возвратятся в результате развития военных действий, но на данный момент никто не может сказать, как будет развиваться ситуация», — добавляет она.

Таким образом, точные цифры мы получим не ранее сентября и не позднее октября. Пока остается только предполагать, несмотря на то, что из школ каждый день приходят оценочные данные.

Даже директора школ пока не знают, все ли дети пойдут в чешские классы. Например, около 7000 учеников, посещавших чешские школы весной, перестали ходить туда еще в прошлом учебном году. Другими словами, государство не знает, вернутся ли эти дети, останутся в Украине или уедут с родителями в другую страну ЕС.

С апреля по август Министерство образования потратило почти 300 миллионов крон на интеграцию детей-беженцев. Больше всего денег пошло на группы адаптации для детей от 3 до 15 лет (241,4 млн) и языковых курсов для подростков (51,6 млн).

До 15 сентября принимаются заявки на поддержку работы адаптационных групп осенью. Пока предполагается, что они будут работать до декабря. Кроме того, украинские ассистенты будут оплачиваться из государственного бюджета школы.

С началом войны в Украине к помощи активно привлекались и некоммерческие организации и фонды.

Например, фонд Women For Women с проектом «Обеды для детей» рассчитывает на то, что в этом году к нему вновь возрастет интерес от социально неблагополучных семей, в том числе детей из Украины.

«Наибольший спрос на помощь и увеличение числа нуждающихся детей мы предполагаем в сентябре, когда семьи ощутят экономический кризис. Начало школы всегда очень финансово затратно для всех родителей, а этот год будет особенно тяжелым», — рассказывает главный координатор проекта «Обеды для детей» Люси Зербини.

В их датабазе уже сейчас прибавилось много детей, а также школ и школьных столовых. В прошлом учебном году проект обеспечил обедами 13 тысяч школьников, а в новом учебном году их число может увеличиться до 17 тысяч, как подсчитали в фонде.

«По информации, которую мы получили о детях, большинство из них приехали из Украины только с матерью, отец вынужден был остаться в Украине. Есть здесь и дети, которые приехали одни, без чьей-либо помощи. Их положение действительно очень печальное», — добавила Люси Зербини.

С приближением начала учебного года школы и частные лица могут подать заявку на финансовую помощь, например, в Nadaci Via, в размере до 50 000 крон. Он помогает, например, курсам чешского языка или с покупкой учебных пособий.

Фонд Терезы Максовой также учредил специальный фонд. Он предлагает школам обращаться за поддержкой в ​​обучении или за помощью в личностном развитии украинских школьников и студентов.

Известно, что и некоммерческая организация Post Bellum построила Центр адаптации для детей и молодежи в Праге, где проживает большинство беженцев. Он также будет работать и осенью, в том числе для тех, кто не учится в обычных чешских средних школах либо из-за незнания чешского, либо из-за недостатка мест в школах.

«В нашей школе дети из Украины учиться не будут. Никто из них не участвовал в отборе. На каникулах поступило несколько заявок на поступление, но мы не смогли их удовлетворить из-за переполненности классов. Первые классы в нашей школе полностью заполнены», — говорит, например, Йиржи Зайичек, директор средней химической школы им. Масарика в Праге, который также является председателем Национального совета Союза школьных ассоциаций Чешской Республики — CZESHA.

У Союза пока нет сводных данных о том, как именно школы черпают помощь для интеграции детей-беженцев.

Источник: seznamzpravy.cz

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