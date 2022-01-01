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За время каникул в авариях в Чехии погибло 82 человека, это самый низкий показатель с 1990-х годов

За время каникул в авариях в Чехии погибло 82 человека, это самый низкий показатель с 1990-х годов

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anastasiia-kn
03 сентября
09:46
28
За время каникул в дорожно-транспортных происшествиях в Чехии погибли 82 человека, что, согласно полицейской статистике, является самым низким числом жертв в истории Чехии. В прошлом году аварии в июле и августе унесли 100 жизней, годом ранее — 98, а самый низкий показатель мы имеем на данный момент. В августе в дорожно-транспортных происшествиях в Чешской Республике погибло 47 человек, что на 8 меньше, чем за весь август прошлого года. Полицейская статистика зафиксировала 35 жертв за июль. Об этом сообщил директор дорожной полиции Иржи Злы. Он добавил, что данные за август этого года пока что предварительные.

За время каникул в авариях в Чехии погибло 82 человека, это самый низкий показатель с 1990-х годов

Однако число жертв за первые восемь месяцев года все же выше по сравнению с прошлым годом. В этом году в авариях погибло 306 человек, а с начала января по конец августа прошлого года погибло на восемь человек меньше.

В августе, по словам пресс-секретаря, среди погибших было 20 водителей автомобилей, 11 мотоциклистов, шесть велосипедистов, пять пассажиров и три пешехода. Самые трагические аварии произошли 3 и 24 августа, когда в каждой из них погибло по три человека.

Третьего августа на трассе D5 возле Бенешовиц в Таховском районе разбился грузовик. Он прорвался через ограждения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся легковым автомобилем. На месте погибли три человека — взрослый и двое детей. На прошлой неделе три человека погибли и один получил серьезные травмы в результате аварии на главной дороге из Ческе-Будеёвиц в Чески-Крумлов. По данным полиции, причиной аварии стал водитель, ехавший из Долни-Тршебонина. Он, видимо, не скорректировал скорость, выехал на перекресток во встречном направлении и врезался в другую машину.

Пока последней жертвой в ДТП в августе является велосипедист, который умер во вторник вечером при столкновении с автомобилем в селе Йикев Нимбуркского района. 

Статистика еще может измениться. Расследование может показать, например, что настоящей причиной смерти стало не дорожно-транспортное происшествие, а проблемы со здоровьем водителя. К числу пострадавших позже добавляются те, кто умер в течение 24 часов после аварии.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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