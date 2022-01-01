За время каникул в авариях в Чехии погибло 82 человека, это самый низкий показатель с 1990-х годов

Однако число жертв за первые восемь месяцев года все же выше по сравнению с прошлым годом. В этом году в авариях погибло 306 человек, а с начала января по конец августа прошлого года погибло на восемь человек меньше.
В августе, по словам пресс-секретаря, среди погибших было 20 водителей автомобилей, 11 мотоциклистов, шесть велосипедистов, пять пассажиров и три пешехода. Самые трагические аварии произошли 3 и 24 августа, когда в каждой из них погибло по три человека.
Третьего августа на трассе D5 возле Бенешовиц в Таховском районе разбился грузовик. Он прорвался через ограждения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся легковым автомобилем. На месте погибли три человека — взрослый и двое детей. На прошлой неделе три человека погибли и один получил серьезные травмы в результате аварии на главной дороге из Ческе-Будеёвиц в Чески-Крумлов. По данным полиции, причиной аварии стал водитель, ехавший из Долни-Тршебонина. Он, видимо, не скорректировал скорость, выехал на перекресток во встречном направлении и врезался в другую машину.
Пока последней жертвой в ДТП в августе является велосипедист, который умер во вторник вечером при столкновении с автомобилем в селе Йикев Нимбуркского района.
Статистика еще может измениться. Расследование может показать, например, что настоящей причиной смерти стало не дорожно-транспортное происшествие, а проблемы со здоровьем водителя. К числу пострадавших позже добавляются те, кто умер в течение 24 часов после аварии.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?
YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день