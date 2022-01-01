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В Праге пропал турист из Италии с маниакально-депрессивным расстройством

В Праге пропал турист из Италии с маниакально-депрессивным расстройством

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
01 сентября
16:31
800
Пражские полицейские разыскивают мужчину из Италии, который пять дней не выходил на связь с семьей. Он потерял документы и не смог улететь домой. Мужчина страдает маниакально-депрессивным расстройством и может представлять опасность как для себя, так и для окружающих.

В Праге пропал турист из Италии с маниакально-депрессивным расстройством

Серхио Франческо Паскуаль должен был вернуться в Италию из Праги в прошлую пятницу, но потерял документы и его не пустили в самолет. Поэтому он обратился в полицию, чтобы сообщить об утере. В последний раз связался со своей женой в субботу утром и сообщил, что скоро улетает домой. Однако на обещанный рейс он не сел и больше на связь не вышел.

«Мужчина находится на лечении от маниакально-депрессивного расстройства, поэтому он может представлять опасность для себя и окружающих», — заявила журналистам пресс-секретарь полиции Мартина Спрыслова. 

Рост 57-летнего итальянца около 160 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы, есть борода, глаза — карие. В последний раз его видели в черной футболке и синих джинсах. 

«Если вы его видели или знаете о нем какую-либо информацию, свяжитесь с нами по номеру 158», — призвала общественность Спрыслова.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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