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В Чехии приземлился российский самолет со стратегическим грузом

В Чехии приземлился российский самолет со стратегическим грузом

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
02 сентября
15:35
2002
Информация о грузе не является общедоступной из соображений безопасности. Однако самолеты из Москвы, вероятно, все еще продолжат летать в Чехию, поставляя топливо для атомной электростанции.

В Чехии приземлился российский самолет со стратегическим грузом

Самолет от грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» приземлился в аэропорту Брно в четверг днем. Из-за вторжения в Украину в феврале российские самолеты не допускаются в воздушное пространство Чехии, но для самолета RA-76511 власти сделали исключение.

«В соответствии с прямо применимым постановлением ЕС Министерство транспорта сделало исключение для российского авиаперевозчика «Волга-Днепр» для полетов в страну и из Чешской Республики с целью перевозки определенного товара в стратегических интересах Чехии и других стран ЕС, по той причине, что в настоящее время нет доступной альтернативы воздушному транспорту», ​​— сказал Франтишек Емелка, представитель Министерства транспорта.

Исключение подписывают все государства-члены Европейского союза и Европейской комиссии. Без специального разрешения ни Чехия, ни транзитные страны не утвердили бы план полета — это было бы незаконным вторжением в воздушное пространство. Однако IL-76ТД-90ВД вез важный для республики груз.

«Мы можем подтвердить, что это были топливные сборки для электростанции Темелин на основании действующего контракта и прошлогоднего заказа. Транспортировка ядерного топлива произведена в рамках исключения в отношении безопасности обеспечения производства. Подобные поставки продолжают производиться и в другие страны», — сказал Ладислав Кржиж, главный представитель ČEZ.

Тот же самолет как минимум один раз приземлялся в аэропорту Братиславы имени М. Р. Штефаника в период после февральского вторжения. Самолёт доставил топливо для словацких атомных электростанций в Моховце и Ясловске Богунице. В Чехии в российском топливе нуждаются атомные электростанции Темелин и Дукованы.

 

Пока Россия, позже США и Франция

Представитель ČEZ Кржиж сказал в начале апреля, что у Темелина есть запас топлива на два года, а у Дукованы — на три.

Дукованы и Темелин в настоящее время зависят от российских поставщиков, в частности от компании ТВЭЛ российского государственного холдинга «Росатом». Поставки топлива, в том числе атомного, не подпадают под санкции, введенные Евросоюзом в отношении некоторых российских компаний после нападения РФ на Украину.

«С 2024 года электростанция Темелин будет использовать тепловыделяющие сборки компаний Westinghouse и Framatome», — добавил Кржиж.
 

Источник: seznamzpravy.cz

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