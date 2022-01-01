Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
На антиправительственный митинг в Праге пришли 70 000 человек

На антиправительственный митинг в Праге пришли 70 000 человек

Партнер рубрики:
Kochy
03 сентября
16:34
10606
​Сегодня днем ​​десятки тысяч людей заполнили Вацлавскую площадь. По оценкам полиции, в антиправительственной демонстрации участвуют 70 000 человек.

На антиправительственный митинг в Праге пришли 70 000 человек

Демонстрация под названием Česká republika na 1. místě — это совместная акция организаций, политических партий и граждан, которые не согласны с текущим политическим курсом и требуют отставки правительства. Среди выступавших — бывший президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек, эксперт по энергетике Владимир Штепан, депутат от SPD Иржи Кобзы, председатель движения Trikolor Зузаны Майеровой и кандидат в президенты от коммунистов Йозефа Скалы.

По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), акция протеста была организована пророссийскими силами, выступающими против интересов Чехии.

«Собрание на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 000 человек», — сообщила полиция в Twitter.

Многие демонстранты принесли чешские флаги, некоторые также барабаны и транспаранты «Na každou svini se vaří voda» или «Ukrajincům pomyšlení a nám dva svetry». Толпа скандировала «Demise!», «С нас хватит!».

Организаторы требуют отставки правительства. В то же время они хотят, чтобы правительство разрешило их экспертам вести переговоры о покупке газа и нефти. Например, энергетик Владимир Штепан на демонстрации раскритиковал высокие цены на энергоносители и прозападный курс правительства. По его мнению, введение ограничений на стоимость газа и нефти, как предлагает правительство,  приведет к дальнейшему росту цен. Он также высказался против покупки газа на бирже.

«Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы украинское, брюссельское, но точно не чешское», — сказала Зузана Майерова.

По ее словам, правительство должно снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, наносящие ущерб чешским бизнесменам. Она также требует прекратить поставки оружия в Украину. «Это не наша война», — сказала она. 

В связи с демонстрацией полиция перекрыла движение транспорта в верхней части площади.

Источник: ceskenoviny.cz



читайте по теме
Assets
03 сентября
10:06
771
Экономика
В Праге состоялся концерт Чешской филармонии на плавучей сцене
Assets
03 сентября
09:46
306
Общество
За время каникул в авариях в Чехии погибло 82 человека, это самый низкий показатель с 1990-х годов
Assets
03 сентября
08:52
6205
Образование
Как получить компенсацию за травмы, полученные в чешских школах и институтах?
Assets
02 сентября
20:17
2008
Экономика
«Газпром»: «Северный поток-1» не будет работать, у него есть дефекты
Последние новости:
Assets
03 сентября
10:06
771
Экономика
В Праге состоялся концерт Чешской филармонии на плавучей сцене
Assets
03 сентября
09:29
3005
Общество
3 сентября в центре Праги состоится антиправительственная демонстрация
Assets
02 сентября
20:17
2008
Экономика
«Газпром»: «Северный поток-1» не будет работать, у него есть дефекты
Assets
02 сентября
18:41
1474
Экономика
Россия угрожает странам ЕС прекратить поставки нефти и газа
Assets
02 сентября
15:35
8686
Общество
В Чехии приземлился российский самолет со стратегическим грузом
Assets
02 сентября
14:30
1375
Культура
Куда пойти с 3 по 9 сентября: опера, театр и выставки в Чехии
Assets
02 сентября
14:06
1827
Общество
Грабители в Чехии окружили женщину и забрали у нее сумку, в которой было несколько сотен тысяч крон
Assets
02 сентября
12:26
2357
Общество
«Я смогу одна прокормить семью, просто избавьте меня от этого психопата», — говорит мать-одиночка в Чехии
Assets
02 сентября
12:14
1130
Политика
Оппозиции не удалось выразить вотум недоверия правительству Фиалы
Assets
02 сентября
11:35
3861
Общество
В самом маленьком городе Чехии проживает 77 жителей


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы