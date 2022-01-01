На антиправительственный митинг в Праге пришли 70 000 человек

​Сегодня днем ​​десятки тысяч людей заполнили Вацлавскую площадь. По оценкам полиции, в антиправительственной демонстрации участвуют 70 000 человек.

Демонстрация под названием Česká republika na 1. místě — это совместная акция организаций, политических партий и граждан, которые не согласны с текущим политическим курсом и требуют отставки правительства. Среди выступавших — бывший президент Аграрной палаты Зденек Яндейсек, эксперт по энергетике Владимир Штепан, депутат от SPD Иржи Кобзы, председатель движения Trikolor Зузаны Майеровой и кандидат в президенты от коммунистов Йозефа Скалы.

По словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), акция протеста была организована пророссийскими силами, выступающими против интересов Чехии.

«Собрание на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 000 человек», — сообщила полиция в Twitter.

Многие демонстранты принесли чешские флаги, некоторые также барабаны и транспаранты «Na každou svini se vaří voda» или «Ukrajincům pomyšlení a nám dva svetry». Толпа скандировала «Demise!», «С нас хватит!».

Организаторы требуют отставки правительства. В то же время они хотят, чтобы правительство разрешило их экспертам вести переговоры о покупке газа и нефти. Например, энергетик Владимир Штепан на демонстрации раскритиковал высокие цены на энергоносители и прозападный курс правительства. По его мнению, введение ограничений на стоимость газа и нефти, как предлагает правительство, приведет к дальнейшему росту цен. Он также высказался против покупки газа на бирже.

«Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиалы украинское, брюссельское, но точно не чешское», — сказала Зузана Майерова.

По ее словам, правительство должно снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, наносящие ущерб чешским бизнесменам. Она также требует прекратить поставки оружия в Украину. «Это не наша война», — сказала она.

В связи с демонстрацией полиция перекрыла движение транспорта в верхней части площади.

Источник: ceskenoviny.cz