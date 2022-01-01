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Сотни украинцев прошли маршем по Праге, чтобы поблагодарить Чехию за поддержку

Сотни украинцев прошли маршем по Праге, чтобы поблагодарить Чехию за поддержку

Партнер рубрики:
Kochy
04 сентября
19:19
1840
В воскресенье днем ​​по центру Праги прошел «Марш Благодарности», которым украинцы, проживающие в Чешской Республике, хотели выразить свою благодарность за поддержку, оказанную им и их стране со стороны Чешской Республики. По данным полиции, на Вацлавской площади собралось около 500 человек.

Сотни украинцев прошли маршем по Праге, чтобы поблагодарить Чехию за поддержку

Мероприятие прошло без происшествий, сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

«Спасибо, Чехия и чехи! С любовью и уважением, Украина и украинцы», - написало посольство Украины в своем Twitter-аккаунте, где поделилось фотографиями с мероприятия.

Украина сталкивается с российской агрессией с конца февраля. Несколько сотен тысяч жителей подвергшейся нападению страны бежали в Чехию.

Около полудня участники марша собрались под статуей Святого Вацлава. После вступительной речи и скандирования «Спасибо!» они отправились в сторону Мустека и Староместской площади.

Участники, среди которых были в основном женщины, несли чешские и украинские флаги, а также самодельный баннер в благодарность за теплый прием в Чехии. «Děkujíme», — гласила табличка с ошибкой, которую несли впереди процессии.

Точное количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, неизвестно. В конце августа, через полгода после начала российского вторжения, министр внутренних дел Вит Ракушан оценил их число более чем в 300 000. На сегодняшний день визы временной защиты получили 424 302 украинских беженца.

За полгода с начала российского вторжения чехи отправили на поддержку Украины более четырех миллиардов крон и продолжают делать пожертвования. Деньги идут на помощь жертвам войны и беженцам, а также на покупку оружия для украинской армии. Чехия за полугодовую войну предоставила Украине военной техники на 3,8 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz



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