Сотни украинцев прошли маршем по Праге, чтобы поблагодарить Чехию за поддержку

В воскресенье днем ​​по центру Праги прошел «Марш Благодарности», которым украинцы, проживающие в Чешской Республике, хотели выразить свою благодарность за поддержку, оказанную им и их стране со стороны Чешской Республики. По данным полиции, на Вацлавской площади собралось около 500 человек.

Мероприятие прошло без происшествий, сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Данек.

«Спасибо, Чехия и чехи! С любовью и уважением, Украина и украинцы», - написало посольство Украины в своем Twitter-аккаунте, где поделилось фотографиями с мероприятия.

Украина сталкивается с российской агрессией с конца февраля. Несколько сотен тысяч жителей подвергшейся нападению страны бежали в Чехию.

Около полудня участники марша собрались под статуей Святого Вацлава. После вступительной речи и скандирования «Спасибо!» они отправились в сторону Мустека и Староместской площади.

Участники, среди которых были в основном женщины, несли чешские и украинские флаги, а также самодельный баннер в благодарность за теплый прием в Чехии. «Děkujíme», — гласила табличка с ошибкой, которую несли впереди процессии.

Точное количество украинских беженцев, проживающих в Чехии, неизвестно. В конце августа, через полгода после начала российского вторжения, министр внутренних дел Вит Ракушан оценил их число более чем в 300 000. На сегодняшний день визы временной защиты получили 424 302 украинских беженца.

За полгода с начала российского вторжения чехи отправили на поддержку Украины более четырех миллиардов крон и продолжают делать пожертвования. Деньги идут на помощь жертвам войны и беженцам, а также на покупку оружия для украинской армии. Чехия за полугодовую войну предоставила Украине военной техники на 3,8 миллиарда крон.

Источник: novinky.cz