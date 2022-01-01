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В Чехии 4 сентября автомобиль столкнулся с самолетом

В Чехии 4 сентября автомобиль столкнулся с самолетом

Партнер рубрики:
Kochy
05 сентября
08:57
851
Необычная авария произошла в воскресенье днем ​​на дороге, проходящей через аэропорт возле Горжовиц в Чехии. Там небольшой самолет столкнулся с легковым автомобилем.

В Чехии 4 сентября автомобиль столкнулся с самолетом

«Около 18:00 самолет, следовавший по взлетно-посадочной полосе, столкнулся с автомобилем Škoda Superb, который двигался по дороге в аэропорту из Горжовице в Тлустице. У 50-летнего пилота самолета был отрицательный тест на наличие алкоголя в крови. У 36-летнего водителя автомобиля тест на наркотики оказался положительным, а сотрудники полиции также выяснили, что ему запрещено водить машину», — сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

После аварии была повреждена левая сторона автомобиля, а также передняя часть самолета. В результате аварии пилот получил травмы и попал в больницу.

«Скорая помощь оказала помощь пострадавшему мужчине, который получил травму ноги. Его доставили в больницу в Горжовицах», — сообщила пресс-секретарь спасателей Моника Новакова.

Полиция выясняет причины и обстоятельства столкновения.

Источник: novinky.cz

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