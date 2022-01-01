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Очередной протест на Вацлавской площади. Профсоюзы выйдут на улицы Праги 8 октября с лозунгом «Против бедности».

Очередной протест на Вацлавской площади. Профсоюзы выйдут на улицы Праги 8 октября с лозунгом «Против бедности».

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Kochy
05 сентября
15:07
1
Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов объявила, что планирует провести демонстрацию в центре Праги в субботу, 8 октября. «Мы не экстремисты, мы люди, которые боятся будущего, — сказал профсоюзный лидер Йозеф Стршедула.

Очередной протест на Вацлавской площади. Профсоюзы выйдут на улицы Праги 8 октября с лозунгом «Против бедности».

Крупнейший профсоюз страны планирует еще одну крупную акцию протеста против действий правительства в Праге на Вацлавской площади. Он состоится в субботу, 8 октября, в 12:05. Об этом заявил председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула на профсоюзном собрании Proti chudobě («Против бедности»).

Профсоюзные активисты рассказали о своих опасениях по поводу повышения цен, которое домохозяйства и работодатели могут не выдержать.

«Мы призываем правительство оказать эффективную помощь перед лицом быстро растущих цен на предметы первой необходимости», — заявила Дагмар Житникова, председатель медицинских профсоюзов, которая также выступала от имени других государственных служащих.

«Проблемы очевидны, стремительный рост цен отражается на всех продуктах. У членов профсоюза есть законные опасения, что они не справятся с повышением цен», — сказал Романа Дюрчи, председателя OS KOVO, объединяющей рабочих производства.

«Мы полны решимости инициировать более значимые действия. Если вы, правительство, не будете действовать, мы будем вынуждены действовать», — добавил Роман Дюрча, что вызвало бурную реакцию в переполненном зале.

Источник: seznamzpravy.cz



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