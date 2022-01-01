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«Будьте смелыми!» – говорит Чехии Павел Латушко, которого Лукашенко угрожает убить

«Будьте смелыми!» – говорит Чехии Павел Латушко, которого Лукашенко угрожает убить

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
05 сентября
16:50
628
Докажите, что не боитесь диктатора, и сделайте смелые шаги, — призывает один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко правительство Чехии в интервью Seznam Zprávy. На этот раз он приехал в Прагу в качестве министра правительства в изгнании.

«Будьте смелыми!» – говорит Чехии Павел Латушко, которого Лукашенко угрожает убить

«Целых 20 лет все (в Европе) боялись Лукашенко. Будем ли мы его бояться и дальше?» — спрашивает Павел Латушко, член нового белорусского правительства в изгнании, в интервью Seznam Zprávy. Он призвал власти Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, официально признать кабинет Светланы Тихановской. Кабинету Петра Фиалы рекомендует также признать тайную полицию Лукашенко террористами и запретить въезд тысячам госслужащих режима. Возможные ограничения на выдачу шенгенских виз для белорусов Латушко считает несправедливыми.

Один из лидеров белорусской оппозиции также описывает в интервью, как ему угрожают даже в эмиграции в Варшаве, и говорит, что на родине ему грозит смертная казнь, а непосредственно в Беларуси режим Александра Лукашенко преследует его родных.

Cамые важные заявления политика из интервью:

 

— Он (Лукашенко) пустил россиян на территорию Беларуси, открыл им границы, с территории Беларуси летят ракеты и взлетают бомбардировщики. Но этого недостаточно, чтобы вы ввели против него такие же санкции, какие вы вводите против России. Теперь перешли и обычных жителей, а политики ЕС считают, что надо наказать белорусов так же, как и россиян.

 

— Россияне поддерживают Путина и войну, но белорусы не поддерживают Лукашенко, а большинство из них — и войну. Так почему же против русских и белорусов предпринимаются одни и те же шаги? (...) Готов ли ваш бюрократический аппарат оформить 50 тысяч запретов на въезд для чиновников режима? Это тяжело, но сделайте это! Тогда белорусы поймут, что вы на нашей стороне. 

 

— Предлагаю чешским политикам признать террористической организацией белорусский КГБ, который является единственным нереформированным КГБ в Европе и который организовал угон самолета с Романом Протасевичем, спровоцировал миграционный кризис на границах ЕС, а также оказывает помощь в войне против Украины. Это решение в компетенции вашего министра внутренних дел.

 

— Добавьте к списку террористов КГБ и белорусское гестапо, то есть отдел МВД, занимающийся политическими репрессиями. Мы подготовим для вас документы, но нам нужно только одно: политическая воля. Дайте знать, что она у вас есть, сделайте хотя бы это. Это ответственность каждого государства, и я говорю не только о Чехии.

 

— Как опытный дипломат и человек, столкнувшийся с серьезными угрозами, осмелюсь сказать, что у нас в Европе не хватает политиков, которые берут на себя ответственность и принимают решения. 20 лет все боялись Лукашенко. Будем ли мы бояться его и далее? Признание белорусского демократического правительства и открытие его представительства в Праге не угрожало бы интересам Чехии, но стало бы знаком для белорусского общества.

 

(О правительстве в изгнаниии) Оно было создано потому, что за два года появились новые демократические институты, цель которых — изменить политическую ситуацию в Беларуси.

Лукашенко узурпировал власть в Беларуси, действовал незаконно и с помощью армии, полиции и спецслужб сохранил власть даже после 2020 года (года масштабных протестов против фальсификации выборов).

Мы понимали, что ни одна из наших инициатив в одиночку не способна достичь нашей цели, поэтому была создана оппозиционная коалиция различных сил. (...) Когда режим Лукашенко падет, должна быть структура, которая возьмет на себя власть и не допустит хаоса и анархии в стране. И это наш кабинет, у которого тоже есть подпольщики в Беларуси, в каждой ее области и в каждом тамошнем министерстве.

 

(О том, что за два года ничего существенно не изменилось к лучшему) Критиковать всегда легче, чем действовать. Беларусь сейчас контролируется диктатором, породившим тиранию. (...)  Нам удалось сохранить независимые структуры и прессу за рубежом, чего никогда не удавалось во время борьбы с Лукашенко, то есть сильные структуры, работающие за границей, имеющие своих людей и внутри Беларуси.

 

(Об усилении репрессий с 2020 года) Конечно, белорусское общество разделено. Та часть, что за Лукашенко, скажем, процентов 25, — пассивна и воевать не будет. Большая часть пока пала духом и заперта дома из-за интенсивных репрессий Лукашенко. Каждый день происходят новые аресты и выносятся новые приговоры. И это не пять лет тюрьмы, а 15 или 16 или больше.

До сих пор продолжаются аресты людей, участвовавших в акциях протеста в 2020 году. Лукашенко заявил, что удалось опознать лица 47 тысяч протестующих белорусов. Это огромные масштабы репрессий. Следственный комитет Лукашенко заявил, что в отношении активистов возбуждено 11 тысяч уголовных дел.

Третья группа – активная. Настроения у нее изменились — хочется действовать (...). Толчком стала война на Украине, когда Россия при поддержке Лукашенко начала вторжение.

 

— Мы считаем, что Беларусь сейчас является страной, оккупированной российской армией. Российская армия прибыла на учения и ни разу не покидала территорию Беларуси. Из Беларуси по Украине выпущено более 700 ракет, а у нас до сих пор пускают бомбардировщики, задействована вся военная инфраструктура и железные дороги.

Кстати, чешская компания AŽD сейчас помогает с реконструкцией Гомельской региональной железной дороги, именно там находится большая часть российских сил и откуда они атакуют Украину. Отсюда войска отправились в направлении Чернигова, Киева и Бучи. По нашему мнению, это странно.

 

— Наш кабинет существует еще и потому, что существует реальная угроза для Беларуси как государства. Путин сказал Шольцу, что такие страны, как Украина и Беларусь, не должны существовать.

 

(О планах по свержению диктатора) Всеобщая декларация прав человека также предоставляет нации право на восстание, если она исчерпала все средства для защиты своих прав. Но сегодня мы говорим не о праве на бунт, а о праве на самооборону, если в нас будут стрелять, пытать и массово сажать. Именно поэтому мы создаем структуры для самообороны в рамках международного права, и когда возникнет такая ситуация, мы будем готовы.

 

(Об информировании населения Беларуси) Конечно, у нас также есть средства связи, которые в определенной степени гарантируют безопасность. Однако первое, что проверяет режим при задержании, это телефон — не подписан ли рассматриваемый человек на определенные каналы в Telegram.

Каждого из нас в оппозиции уже заклеймили либо как террориста, либо как экстремиста. Даже чтение новостей из продемократических каналов означает в Беларуси экстремистскую деятельность, и за это людей сажают.

У нас также есть другие способы связи, но я не буду говорить о них в прессе, потому что это может подвергнуть некоторых людей риску.

 

(О репрессиях против семьи) Против меня ведут восемь уголовных дел, два из которых предусматривают смертную казнь. Я узнал, что на одном из совещаний Лукашенко заявил, что приговорит Латушко к смертной казни, и пусть он приготовиться к тому, чтобы погибнуть в автокатастрофе, от отравления или от пули снайпера.

Лукашенко заявил мне в лицо: «Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками». Моя дочь находится под следствием, но, слава Богу, живет в Польше.

Мой двоюродный брат — политзаключенный, а его жену задержали несколько дней назад. Семь человек с фамилией Латушко подвергаются репрессиям. Но это касается не только моей семьи, это касается каждой семьи, не только лидера оппозиции.

Репрессии коснулись и многих бизнесменов, айтишников и людей из сферы культуры. В нашей стране в тюрьмах сидит 90 деятелей культуры, есть еще и журналисты, и студенты, и ученые. Каждый прокурор или полицейский, уволившийся в 2020 году, сейчас либо сидит, либо эмигрировал.

Я получаю угрозы, что меня убьют у реки Висла в Варшаве. Ко мне подходили на митингах в Варшаве и люди в масках спрашивали, не боюсь ли я, что кто-то ударит меня ножом в спину. В даркнете появилась информация, что за мою голову назначена награда. Такова мрачная реальность, но это меня не останавливает.

 

(Ощущает ли режим Лукашенко влияние санкций) Конечно, к июню экономика рухнула на десять процентов. Это чувствуется. Режим Лукашенко сейчас опирается на поддержку Путина, который предоставит 1,5 миллиарда долларов якобы на производство в Беларуси продукции, которую нельзя ввозить в Россию из Европы.

Фактически деньги идут на милитаризацию белорусской промышленности, а все проекты будут связаны с производством нового оружия. Это будет подготовка к следующей войне, и надо осознавать эти риски.

Россияне сейчас тоже ездят в Беларусь за покупками, создавая ажиотаж. Хотя западные компании из России и ушли, но они остались в Беларуси, так что Лукашенко сейчас на этом наживается. Он контрабандист 21 века. Все это мы представляем в наших документах и ​​рассылаем всем министрам. Почему они не принимают необходимых решений? Я имею право задать этот вопрос, потому что в Беларуси мне грозит два смертных приговора.
 

Источник: seznamzpravy.cz

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