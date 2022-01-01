«Будьте смелыми!» – говорит Чехии Павел Латушко, которого Лукашенко угрожает убить

Докажите, что не боитесь диктатора, и сделайте смелые шаги, — призывает один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко правительство Чехии в интервью Seznam Zprávy. На этот раз он приехал в Прагу в качестве министра правительства в изгнании.

«Целых 20 лет все (в Европе) боялись Лукашенко. Будем ли мы его бояться и дальше?» — спрашивает Павел Латушко, член нового белорусского правительства в изгнании, в интервью Seznam Zprávy. Он призвал власти Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, официально признать кабинет Светланы Тихановской. Кабинету Петра Фиалы рекомендует также признать тайную полицию Лукашенко террористами и запретить въезд тысячам госслужащих режима. Возможные ограничения на выдачу шенгенских виз для белорусов Латушко считает несправедливыми.

Один из лидеров белорусской оппозиции также описывает в интервью, как ему угрожают даже в эмиграции в Варшаве, и говорит, что на родине ему грозит смертная казнь, а непосредственно в Беларуси режим Александра Лукашенко преследует его родных.

Cамые важные заявления политика из интервью:

— Он (Лукашенко) пустил россиян на территорию Беларуси, открыл им границы, с территории Беларуси летят ракеты и взлетают бомбардировщики. Но этого недостаточно, чтобы вы ввели против него такие же санкции, какие вы вводите против России. Теперь перешли и обычных жителей, а политики ЕС считают, что надо наказать белорусов так же, как и россиян.

— Россияне поддерживают Путина и войну, но белорусы не поддерживают Лукашенко, а большинство из них — и войну. Так почему же против русских и белорусов предпринимаются одни и те же шаги? (...) Готов ли ваш бюрократический аппарат оформить 50 тысяч запретов на въезд для чиновников режима? Это тяжело, но сделайте это! Тогда белорусы поймут, что вы на нашей стороне.

— Предлагаю чешским политикам признать террористической организацией белорусский КГБ, который является единственным нереформированным КГБ в Европе и который организовал угон самолета с Романом Протасевичем, спровоцировал миграционный кризис на границах ЕС, а также оказывает помощь в войне против Украины. Это решение в компетенции вашего министра внутренних дел.

— Добавьте к списку террористов КГБ и белорусское гестапо, то есть отдел МВД, занимающийся политическими репрессиями. Мы подготовим для вас документы, но нам нужно только одно: политическая воля. Дайте знать, что она у вас есть, сделайте хотя бы это. Это ответственность каждого государства, и я говорю не только о Чехии.

— Как опытный дипломат и человек, столкнувшийся с серьезными угрозами, осмелюсь сказать, что у нас в Европе не хватает политиков, которые берут на себя ответственность и принимают решения. 20 лет все боялись Лукашенко. Будем ли мы бояться его и далее? Признание белорусского демократического правительства и открытие его представительства в Праге не угрожало бы интересам Чехии, но стало бы знаком для белорусского общества.

— (О правительстве в изгнаниии) Оно было создано потому, что за два года появились новые демократические институты, цель которых — изменить политическую ситуацию в Беларуси.

Лукашенко узурпировал власть в Беларуси, действовал незаконно и с помощью армии, полиции и спецслужб сохранил власть даже после 2020 года (года масштабных протестов против фальсификации выборов).

Мы понимали, что ни одна из наших инициатив в одиночку не способна достичь нашей цели, поэтому была создана оппозиционная коалиция различных сил. (...) Когда режим Лукашенко падет, должна быть структура, которая возьмет на себя власть и не допустит хаоса и анархии в стране. И это наш кабинет, у которого тоже есть подпольщики в Беларуси, в каждой ее области и в каждом тамошнем министерстве.

— (О том, что за два года ничего существенно не изменилось к лучшему) Критиковать всегда легче, чем действовать. Беларусь сейчас контролируется диктатором, породившим тиранию. (...) Нам удалось сохранить независимые структуры и прессу за рубежом, чего никогда не удавалось во время борьбы с Лукашенко, то есть сильные структуры, работающие за границей, имеющие своих людей и внутри Беларуси.

— (Об усилении репрессий с 2020 года) Конечно, белорусское общество разделено. Та часть, что за Лукашенко, скажем, процентов 25, — пассивна и воевать не будет. Большая часть пока пала духом и заперта дома из-за интенсивных репрессий Лукашенко. Каждый день происходят новые аресты и выносятся новые приговоры. И это не пять лет тюрьмы, а 15 или 16 или больше.

До сих пор продолжаются аресты людей, участвовавших в акциях протеста в 2020 году. Лукашенко заявил, что удалось опознать лица 47 тысяч протестующих белорусов. Это огромные масштабы репрессий. Следственный комитет Лукашенко заявил, что в отношении активистов возбуждено 11 тысяч уголовных дел.

Третья группа – активная. Настроения у нее изменились — хочется действовать (...). Толчком стала война на Украине, когда Россия при поддержке Лукашенко начала вторжение.

— Мы считаем, что Беларусь сейчас является страной, оккупированной российской армией. Российская армия прибыла на учения и ни разу не покидала территорию Беларуси. Из Беларуси по Украине выпущено более 700 ракет, а у нас до сих пор пускают бомбардировщики, задействована вся военная инфраструктура и железные дороги.

Кстати, чешская компания AŽD сейчас помогает с реконструкцией Гомельской региональной железной дороги, именно там находится большая часть российских сил и откуда они атакуют Украину. Отсюда войска отправились в направлении Чернигова, Киева и Бучи. По нашему мнению, это странно.

— Наш кабинет существует еще и потому, что существует реальная угроза для Беларуси как государства. Путин сказал Шольцу, что такие страны, как Украина и Беларусь, не должны существовать.

— (О планах по свержению диктатора) Всеобщая декларация прав человека также предоставляет нации право на восстание, если она исчерпала все средства для защиты своих прав. Но сегодня мы говорим не о праве на бунт, а о праве на самооборону, если в нас будут стрелять, пытать и массово сажать. Именно поэтому мы создаем структуры для самообороны в рамках международного права, и когда возникнет такая ситуация, мы будем готовы.

— (Об информировании населения Беларуси) Конечно, у нас также есть средства связи, которые в определенной степени гарантируют безопасность. Однако первое, что проверяет режим при задержании, это телефон — не подписан ли рассматриваемый человек на определенные каналы в Telegram.

Каждого из нас в оппозиции уже заклеймили либо как террориста, либо как экстремиста. Даже чтение новостей из продемократических каналов означает в Беларуси экстремистскую деятельность, и за это людей сажают.

У нас также есть другие способы связи, но я не буду говорить о них в прессе, потому что это может подвергнуть некоторых людей риску.

— (О репрессиях против семьи) Против меня ведут восемь уголовных дел, два из которых предусматривают смертную казнь. Я узнал, что на одном из совещаний Лукашенко заявил, что приговорит Латушко к смертной казни, и пусть он приготовиться к тому, чтобы погибнуть в автокатастрофе, от отравления или от пули снайпера.

Лукашенко заявил мне в лицо: «Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками». Моя дочь находится под следствием, но, слава Богу, живет в Польше.

Мой двоюродный брат — политзаключенный, а его жену задержали несколько дней назад. Семь человек с фамилией Латушко подвергаются репрессиям. Но это касается не только моей семьи, это касается каждой семьи, не только лидера оппозиции.

Репрессии коснулись и многих бизнесменов, айтишников и людей из сферы культуры. В нашей стране в тюрьмах сидит 90 деятелей культуры, есть еще и журналисты, и студенты, и ученые. Каждый прокурор или полицейский, уволившийся в 2020 году, сейчас либо сидит, либо эмигрировал.

Я получаю угрозы, что меня убьют у реки Висла в Варшаве. Ко мне подходили на митингах в Варшаве и люди в масках спрашивали, не боюсь ли я, что кто-то ударит меня ножом в спину. В даркнете появилась информация, что за мою голову назначена награда. Такова мрачная реальность, но это меня не останавливает.

— (Ощущает ли режим Лукашенко влияние санкций) Конечно, к июню экономика рухнула на десять процентов. Это чувствуется. Режим Лукашенко сейчас опирается на поддержку Путина, который предоставит 1,5 миллиарда долларов якобы на производство в Беларуси продукции, которую нельзя ввозить в Россию из Европы.

Фактически деньги идут на милитаризацию белорусской промышленности, а все проекты будут связаны с производством нового оружия. Это будет подготовка к следующей войне, и надо осознавать эти риски.

Россияне сейчас тоже ездят в Беларусь за покупками, создавая ажиотаж. Хотя западные компании из России и ушли, но они остались в Беларуси, так что Лукашенко сейчас на этом наживается. Он контрабандист 21 века. Все это мы представляем в наших документах и ​​рассылаем всем министрам. Почему они не принимают необходимых решений? Я имею право задать этот вопрос, потому что в Беларуси мне грозит два смертных приговора.



Источник: seznamzpravy.cz

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