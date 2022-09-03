Спасатели обнаружили труп в реке Влтава. Дело расследует чешская полиция

Сегодня утром спасатели обнаружили труп мужчины, который всплыл на поверхности Влтавы возле железнодорожного моста под Вышеградом у острова Цисаржска лоука. Личность мужчины еще не установили.

С утра вторника пражские полицейские пытаются установить личность погибшего в реке мужчины. «Следователи распорядились провести вскрытие», — добавили в пресс-службе полиции.

Источник: prazska.drbna.cz

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