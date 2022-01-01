В Праге пройдет традиционный праздник вина Vinohradské vinobraní 2022

9 и 10 сентября будет проходить Винобрани на площади Йиржи из Подебрад (Винограды, Прага 3).

Это одна из старейших и самых любимых пражанами акций такого рода с большим выбором деликатесов, музыкальной программой и очередями за бурчаком. Вход на фестиваль бесплатный.

В сборе урожая примут участие виноделы со всей Европы, в том числе из Австрии, Словакии, Венгрии, Италии, Боснии и Герцеговины, Словении, Хорватии, Румынии, Сербии, Украины и Польши.

На 26-м ежегодном Виноградском Винобрани можно будет также продегустировать вина небольших виноделен из Моравии и Богемии, которые будут дополнены иностранными названиями и различными сортами популярного бурчака.

Для больших посетителей подготовлена ​​живая музыкальная программа. Маленьких посетителей ждут детская зона, конкурсы и веселые развлечения.

Источник: kudyznudy.cz/akce/vinohradske-vinobrani