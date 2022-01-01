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Преступник полчаса избивал мужчину на детской площадке в Праге, а затем взял палку и погнался за второй жертвой

Преступник полчаса избивал мужчину на детской площадке в Праге, а затем взял палку и погнался за второй жертвой

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
07 сентября
12:01
1755
Для 41-летнего мужчины посещение детской площадки в Праге 6 обернулось очень неприятным опытом. 4 сентября он около получаса подвергался избиению от случайного прохожего на улице Йиранкова в Праге 6.

Преступник полчаса избивал мужчину на детской площадке в Праге, а затем взял палку и погнался за второй жертвой

«Будто из ниоткуда к нему подошел неизвестный мужчина и несколько раз ударил кулаком по лицу. После того как жертва упала на землю, нападавший немного отошел и, как только потерпевший встал на ноги, продолжил его бить. Все длилось около получаса, и его вынудила остановиться только одна из матерей, которая вызвала полицию», — описал конфликт пресс-секретарь полиции Ричард Хрдина. Нападавший испугался звонка в полицию и скрылся в неизвестном направлении. 

На записях для опознания, которые заполучили полицейские, видно, как нападавший с палкой в ​​руке гонится за неизвестным мужчиной, а во втором — как прогуливается по торговому центру.

 «Если вы узнали мужчину на кадрах с камеры или знаете, где он находится, позвоните по номеру 158», — добавил Хрдина.


 

Источник: prazska.drbna.cz

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