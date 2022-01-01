Защитники природы спускают автомобильные шины в Чехии

Вандалы в Брно спустили шины как минимум у тридцати внедорожников в качестве протеста против изменения климата. Они оставили листовку за стеклоочистителем для водителей.

В Чехии существует международная группа экологических активистов, называющая себя Tyre Extinguishers (дословно переводится как «шинные огнетушители»). Как сообщает сайт организации, в ночь с 6 на 7 сентября в Брно были спущены шины у 29 внедорожников. В то же время участники группы «работали» в ряде других европейских городов.

Группа пытается бороться с использованием шин для внедорожников, чтобы люди отказались от них, потому что, по их словам, «выбросы вредных веществ убивают». Именно в листовках, которые водители находили за дворниками. По мнению активистов, внедорожники и полноприводные автомобили не нужны.

В листовке они предлагают водителям ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом.

Тем не менее, порча шин по-прежнему остается относительно безобидной формой протеста. При этом, как ни парадоксально, усилия активистов могут привести к большему выбросу CO2 и загрязняющих веществ, чем если бы они не занимались вандализмом со сдуванием шин.

Для водителя это может быть только задержка, но в некоторых случаях может потребоваться вызов помощи, если водитель не в состоянии сам накачать все шины на месте. Хотя доставка помощи может занять больше времени, езда на спущенных шинах означает, что вы рискуете повредить шины и диски, даже если до ближайшей заправочной станции всего несколько метров.

Полиция уже занимается расследованием инцидента, к стражам правопорядка обратились несколько пострадавших. «Это может быть как проступок, так и уголовное преступление. (...) Имеет значение, есть ли повреждения на шинах или нет», — цитирует сайт пресс-секретаря полиции Южной Моравии Богумила Малашека.

По данным сайта Auto.cz, такие же листовки появились в Бельгии для автомобилей с проколотыми шинами и выгравированными надписями на краске. За такое повреждение автомобиля предусмотрено уголовное преследование за порчу чужого имущества, которое наказывается лишением свободы на срок до года.

Источник: novinky.cz