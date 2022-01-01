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Стрельба и продажа наркотиков на детской площадке в Праге. Полицейские поймали того, кто стрелял

Стрельба и продажа наркотиков на детской площадке в Праге. Полицейские поймали того, кто стрелял

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anastasiia-kn
08 сентября
16:48
266
Пражским полицейским удалось арестовать мужчину, который, продавая наркотики на детской площадке в райне Прага 5, прострелил другому мужчине ногу и украл у него запрещенные вещества. Он может сесть в тюрьму на срок до двенадцати лет.

Стрельба и продажа наркотиков на детской площадке в Праге. Полицейские поймали того, кто стрелял

Полиция приступила к расследованию этого дела, когда в сентябре прошлого года врачи больницы сообщили им о человеке с прострелянной ногой. 

«Установить личность подозреваемого было непросто. Потерпевший утверждал, что не знал его лично. Неудивительно, что жертва лгала, ведь она участвовала в сделке по продаже наркотиков», — заявил представитель полиции Ян Данек в заявлении для журналистов. 

Детективы выяснили, что потерпевший и стрелявший встретились вечером 16 сентября 2021 года на улице  Pod Kotlářkou в районе Прага 5 на детской площадке, где и планировалась передача наркотиков. 

По всей видимости, на месте происшествия что-то пошло не так, и преступник выстрелил потерпевшему в ногу два раза. Затем он сбежал и забрал наркотики, которые должен был передать. 

После года работы криминалисты совместно с оперативным отделом задержали 21-летнего мужчину, в доме которого провели обыск и подтвердили, что именно он стрелял на детской площадке. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело — виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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