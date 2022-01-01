Стрельба и продажа наркотиков на детской площадке в Праге. Полицейские поймали того, кто стрелял

Пражским полицейским удалось арестовать мужчину, который, продавая наркотики на детской площадке в райне Прага 5, прострелил другому мужчине ногу и украл у него запрещенные вещества. Он может сесть в тюрьму на срок до двенадцати лет.

Полиция приступила к расследованию этого дела, когда в сентябре прошлого года врачи больницы сообщили им о человеке с прострелянной ногой.

«Установить личность подозреваемого было непросто. Потерпевший утверждал, что не знал его лично. Неудивительно, что жертва лгала, ведь она участвовала в сделке по продаже наркотиков», — заявил представитель полиции Ян Данек в заявлении для журналистов.

Детективы выяснили, что потерпевший и стрелявший встретились вечером 16 сентября 2021 года на улице Pod Kotlářkou в районе Прага 5 на детской площадке, где и планировалась передача наркотиков.

По всей видимости, на месте происшествия что-то пошло не так, и преступник выстрелил потерпевшему в ногу два раза. Затем он сбежал и забрал наркотики, которые должен был передать.

После года работы криминалисты совместно с оперативным отделом задержали 21-летнего мужчину, в доме которого провели обыск и подтвердили, что именно он стрелял на детской площадке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело — виновному грозит до 12 лет лишения свободы.





Источник: prazska.drbna.cz

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