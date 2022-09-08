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После пожара в квартире на Праге 10 обнаружена мёртвая женщина

После пожара в квартире на Праге 10 обнаружена мёртвая женщина

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
08 сентября
17:25
824
Сегодня пражские пожарные выехали на пожар в квартире на Праге 10. После того как пожар был потушен, они обнаружили внутри женщину без признаков жизни. Реанимировать ее, к сожалению, не удалось.

После пожара в квартире на Праге 10 обнаружена мёртвая женщина

Пожарные сообщили о возгорании в своем Twitter-аккаунте около одиннадцати на улице Jabloňová:

На место прибыли бригада скорой помощи и врач. К сожалению, парамедики не смогли помочь 57-летней женщине, она скончалась на месте. Пожарные также спасли из квартиры кошку, которая укусила одного из них.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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