Люди зажигают свечи у посольства Великобритании в Праге, Петршинская башня поменяла подсветку

После объявления о смерти королевы Елизаветы II люди начали приносить цветы и свечи к посольству Великобритании в Праге. В пятницу вечером мэрия Праги осветила Петршинскую башню цветами британского флага.

Елизавета II умерла в четверг днем ​​в возрасте 96 лет. Букингемский дворец сначала сообщил о ее плохом самочувствии, а вечером объявил о смерти королевы. Вскоре после этого цветы и свечи стали появляться у посольства Великобритании в Праге.

Сейчас мэрия чешской столицы занимается созданием официального мемориала или, возможно, размещением книги соболезнований. «В данном случае пока рано принимать такие решения. Однако мы будем действовать строго в соответствии с протоколом и, возможно, в сотрудничестве с правительством Чешской Республики», — сказал представитель мэрии Праги Вит Хофман.

В честь британского монарха в пятницу вечером Петршинская башня была особым образом освещена. «Сегодня вечером смотровая башня Петршин будет освещена британскими цветами», — заявил в четверг вечером мэр Праги Зденек Гржиб.

Смотровая башня Петршин обеспечивает подсветку разных цветов, управляемую компьютером. В прошлом город использовал возможность, например, почтить память жертв терактов, муниципалитет также регулярно меняет подсветку в праздничные дни.

В связи со смертью общественность и политики вспоминают визит королевы в Прагу в марте 1996 года. Это был первый официальный визит британского монарха на территорию Богемии и Моравии в тысячелетней истории отношений двух стран. Ее пригласил в Чехию тогдашний президент Вацлав Гавел, и во время визита королева также посетила Брно. Гавел наградил королеву орденом Белого льва I степени.

Первой пражской достопримечательностью, которую посетили королева и герцог Эдинбургский в начале своего визита, стал Карлов мост. Королевская чета приветствовала жителей Праги и гостей столицы. В последний день визита она посетила Старую ратушу Праги и Пражский Град, ознакомилась с работой чешского отделения Британского Совета и встретилась с британской общиной в Праге в Вифлеемской капелле.

Источник: novinky.cz