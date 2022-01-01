В Праге открыли первую трамвайную остановку в Чехии, сделанную на 3D-принтере.

В пятницу, 9 сентября, у пражской Стромовки открылась первая в Чехии трамвайная остановка, напечатанная на 3D-принтере. Остановка из сверхвысокопрочного бетона (UHPC) была изготовлена за 36 часов и Прага получила ее бесплатно.

В конструкции используются естественные принципы распределения внутренних сил, т. е. давления и тяги, что делает полученную конструкцию не только уникальной, но, прежде всего, чрезвычайно эффективной. По сравнению с традиционными технологиями этот подход экономит до 60% материала при минимальной доле человеческого труда.

Conrete - компания, создавшая остановку, напечатала ее на своем заводе, затем доставила детали на площадку и собрала их там.

«Топологическая оптимизация гарантирует, что объем и форма содержат только самое необходимое. Давайте представим себе 3D-принтер, но в отличие от него наш робот работает по шести осям, поэтому мы можем позволить себе более сложные формы», — сказал Федерико Диас, исполнительный директор строительной компании.

По его словам, материал практически не требует ухода и по прочности находится на уровне чугуна. «Срок службы материала экстремальный, его используют, например, для плотин. Это 100 лет и более. Это обычные компоненты цемента — песок, заполнитель, кремнезем», — уточнил он.

Остановка состоит из нескольких конструктивных сегментов, для изготовления которых использовались разные виды бетона и разные подходы 3D-печати. При этом дизайн не создается дизайнером, он лишь корректирует вывод, созданный искусственным интеллектом.

Других подобных остановок город не планирует. Однако производственный процесс используется и в других реализациях.

«Технология UHPC (сверхвысококачественный бетон — прим. ред.) продвигается в строительстве. Мне нравится использовать аналогию с природой - скалы выветриваются, и сколько раз бывает, что остается только дуга, образующая силовые линии, которые были наиболее напряженными. То же самое создается с помощью этой новой технологии, которая является дружественной к природе и окружающей среде. Мы используем этот метод, например, для строительства Штваницкого моста, реконструкции Баррандовского моста. Мы пытаемся различными способами протестировать его на территории Праги», — сообщил агентству News заместитель мэра Праги по вопросам транспорта Адам Шейнхерр.

Источник: novinky.cz